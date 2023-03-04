Rossi’ye milli davet

Diego Rossi, Uruguay'ın 24 Mart'ta oynayacağı Japonya ve 28 Mart'ta oynayacağı Güney Kore maçlarının aday kadrosuna çağrıldı... Rossi, Süper Lig'de bu sezon 21 maçta 3 gol+6 asist ile oynuyor. Son Konya maçında 1 asist yapan başarılı oyuncunun, Kayseri'de de onbirde başlaması bekleniyor.
Diego Rossi, Uruguay'ın 24 Mart'ta oynayacağı Japonya ve 28 Mart'ta oynayacağı Güney Kore maçlarının aday kadrosuna çağrıldı... Rossi, Süper Lig'de bu sezon 21 maçta 3 gol+6 asist ile oynuyor. Son Konya maçında 1 asist yapan başarılı oyuncunun, Kayseri'de de onbirde başlaması bekleniyor.