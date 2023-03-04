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Rossi’ye milli davet

Diego Rossi, Uruguay'ın 24 Mart'ta oynayacağı Japonya ve 28 Mart'ta oynayacağı Güney Kore maçlarının aday kadrosuna çağrıldı... Rossi, Süper Lig'de bu sezon 21 maçta 3 gol+6 asist ile oynuyor. Son Konya maçında 1 asist yapan başarılı oyuncunun, Kayseri'de de onbirde başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Rossi’ye milli davet
Diego Rossi, Uruguay'ın 24 Mart'ta oynayacağı Japonya ve 28 Mart'ta oynayacağı Güney Kore maçlarının aday kadrosuna çağrıldı... Rossi, Süper Lig'de bu sezon 21 maçta 3 gol+6 asist ile oynuyor. Son Konya maçında 1 asist yapan başarılı oyuncunun, Kayseri'de de onbirde başlaması bekleniyor.
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