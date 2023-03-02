Valencia'nın hedefi rekor

Süper Lig'de forma giydiği 19 maçta 22 gol atan Enner Valencia gözünü Kayserispor'a çevirdi... Bu sezon ligde ikinci kez üç maçlık gol serisi yakalayan Ekvadorlu yıldız, Kayserispor'u da boş geçmezse serisini 4 maça taşıyacak. Enner'in asıl hedefi ise Aykut Kocaman'ın rekoru... 1988- 89 sezonunda 29 golle Gol Kralı olan Kocaman halen Fenerbahçe'nin bir sezonda ligde en fazla gol atan oyuncusu. Ekvadorlu yıldız, kalan maçlarda 8 gol daha atarsa bu rekoru kırıp tarihe geçecek... Yönetim, Valencia'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmeleri sürdürüyor.