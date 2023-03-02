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Valencia'nın hedefi rekor

Ekvadorlu yıldız, Kayserispor filelerini de havalandırırsa gol serisini 4 maça taşıyacak... Hedefi ise Aykut Kocaman'ın ligdeki 29 golünü geçmek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 06:50
Valencia'nın hedefi rekor
Süper Lig'de forma giydiği 19 maçta 22 gol atan Enner Valencia gözünü Kayserispor'a çevirdi... Bu sezon ligde ikinci kez üç maçlık gol serisi yakalayan Ekvadorlu yıldız, Kayserispor'u da boş geçmezse serisini 4 maça taşıyacak. Enner'in asıl hedefi ise Aykut Kocaman'ın rekoru... 1988- 89 sezonunda 29 golle Gol Kralı olan Kocaman halen Fenerbahçe'nin bir sezonda ligde en fazla gol atan oyuncusu. Ekvadorlu yıldız, kalan maçlarda 8 gol daha atarsa bu rekoru kırıp tarihe geçecek... Yönetim, Valencia'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmeleri sürdürüyor.
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