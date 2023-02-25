UEFA Koleksiyoneri

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, rakibiyle ilk maçını 9 Mart'ta İspanya'da oynayacak. Rövanş ise 16 Mart'ta İstanbul'da yapılacak. Turu geçen çeyrek finale yükselecek... Sevilla, İspanya'nın köklü kulüpleri arasında yer alıyor. Endülüs ekibi bu sezon kötü başladığı La Liga'da son 5 maçta aldığı 3 galibiyetle çıkışa geçerek 12. sıraya yükseldi... Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren ekip, PSV'yi 3-0 ve 0-2 ile eleyerek son 16'ya geldi.

LA LİGA'DA TEK ŞAMPİYONLUK

1890 yılında kurulan kırmızı- beyazlılar, Barcelona ve Real Madrid'in domine ettiği La Liga'da tek şampiyonluğunu 1945-46 sezonunda yaşadı... Son yıllarda ise UEFA Avrupa Ligi'nde kazandığı kupalarla adından söz ettirdi... Kupa 2'de ilk kez 2005-06 sezonunda finale çıkan ve Middlesbrough'yu 4-0 yenerek Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Sevilla, bir sonraki sezon yine finalde Espanyol'a penaltılarda 3-1 üstünlük sağlayarak unvanını korudu. 2013-14'ten itibaren üst üste 3 kez daha mutlu sona ulaştı.

ÜÇ YIL ÜST ÜSTE KAZANDI

Bu süreçte finalde sırasıyla Jorge Jesus'lu Benfica (4-2), Dnipro ve Liverpool'u geçerek bu alanda bir ilke imza attı. Sevilla son olarak 2019- 20 sezonunda finalde Inter'i yenerek kupayı bir kez daha müzesine götürdü. 6 kezle bu kupayı en çok kazanan takım unvanını elinde bulunduran İspanyol ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise iki kez çeyrek final oynadı... Fenerbahçe, İspanyol takımlarına karşı oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet aldı... Jesus ise Avrupa Ligi son 16 turunda çıktığı beş eşleşmede de turu geçti.

SAMPAOLI ÇALIŞTIRIYOR

Teknik direktörlüğünü Arjantinli Jorge Sampaoli'nin yaptığı Sevilla, maçlarını 45 bin kişilik Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynuyor.

YILDIZLARI RAKITIC JORDAN VE NESYRI

Takım değeri 240 milyon euro'yu bulan kırmızı- beyazlılar kadrosunda Ivan Rakitic ve En- Nesyri gibi yıldız isimler yer alıyor... İspanyol orta saha Joan Jordan'un yanı sıra Gil, Montiel ve kaleci Bono diğer adından söz ettiren oyuncuları.

KADROSUNDA 3 ESKİ ASLAN YER ALIYOR

Sevilla'nın kadrosunda bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen Alex Telles, Fernando ve Marcao da yer alıyor.

2008'DE ELEYİP TARİH YAZMIŞTI

Sevilla ile 2007-08 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda eşleşen Fenerbahçe rakibini eleyerek tarih yazmıştı. O zamanki adıyla Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ilk maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı. Rövanş mücadelesinde normal süre aynı skorla Sevilla'nın üstünlüğüyle tamamlanınca, karşılaşma uzatmaya ve sonrasında penaltılara gitti. Kaleci Volkan Demirel'in üç atışta gole izin vermediği seri penaltıları 3-2 kazanan sarılacivertliler, adını tarihinde ilk kez çeyrek finale yazdırdı.