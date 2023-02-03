Bir bakışta 90 dakika

6

Fenerbahçe gole çok yaklaştı. İrfan Can'ın uzun pasında ceza alanında gelişine vuran Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

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Orta alanda topu kapan Mer t Hakan, uzak mesafeden harika bir gol attı. Fakat daha sonra VAR'da incelendi. Mert Hakan elle oynadığı gerekçesiyle iptal geldi.

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VAR'a giden Ali Palabıyık, İrfan Can'ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Belhanda, Altay 'ı geçemedi.

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Fenerbahçe gole çok yaklaştı. İrfan Can'ın sol çaprazdan vuruşunu Adana Demirspor savunmasında Kevin Rodrigues, çizgiden çıkarmayı başardı.

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Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Müsait durumda topla buluşan Batshuayi'nin kaleye giden vuruşunda Adana Demirspor'da yine Kevin Rodrigues çizgiden çıkartmayı başardı.

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Adana Demirspor bu kez direğe takıldı. Emre Akbaba'nın şutu savunmadan sekip direğe çarptı ve çizgiye paralel şekilde kornere çıktı.

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Adana Demirspor yine etkili geldi. Akintola sağ çaprazdan ceza alanına girip şutunu çekti. F.Bahçe'de kaleci Altay bir kez daha gole izin vermedi.

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Sağ çaprazdan topa hareketlen Svensson, Altay ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar penaltı. Yeni transfer Ndiaye topu ağlara yolladı.

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Fenerbahçe, Enner Valencia ile golü bularak eşitliği sağladı. Ancak bayrak havaya kalktı. VAR'da yapılan inceleme sonrasında gol kararı verildi: 1-1.