Haberler Fenerbahçe Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

Fenerbahçe gole çok yaklaştı. İrfan Can’ın uzun pasında ceza alanında gelişine vuran Batshuayi’nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 06:50
Bir bakışta 90 dakika

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Fenerbahçe gole çok yaklaştı. İrfan Can'ın uzun pasında ceza alanında gelişine vuran Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

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Orta alanda topu kapan Mer t Hakan, uzak mesafeden harika bir gol attı. Fakat daha sonra VAR'da incelendi. Mert Hakan elle oynadığı gerekçesiyle iptal geldi.

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VAR'a giden Ali Palabıyık, İrfan Can'ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Belhanda, Altay 'ı geçemedi.

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Fenerbahçe gole çok yaklaştı. İrfan Can'ın sol çaprazdan vuruşunu Adana Demirspor savunmasında Kevin Rodrigues, çizgiden çıkarmayı başardı.
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Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Müsait durumda topla buluşan Batshuayi'nin kaleye giden vuruşunda Adana Demirspor'da yine Kevin Rodrigues çizgiden çıkartmayı başardı.

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Adana Demirspor bu kez direğe takıldı. Emre Akbaba'nın şutu savunmadan sekip direğe çarptı ve çizgiye paralel şekilde kornere çıktı.

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Adana Demirspor yine etkili geldi. Akintola sağ çaprazdan ceza alanına girip şutunu çekti. F.Bahçe'de kaleci Altay bir kez daha gole izin vermedi.

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Sağ çaprazdan topa hareketlen Svensson, Altay ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar penaltı. Yeni transfer Ndiaye topu ağlara yolladı.

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Fenerbahçe, Enner Valencia ile golü bularak eşitliği sağladı. Ancak bayrak havaya kalktı. VAR'da yapılan inceleme sonrasında gol kararı verildi: 1-1.

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