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FENERBAHÇE MAÇI CANLI 📺 | Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Ali Palabıyık düdük çalacak. Adana Demirspor ile Fenerbahçe, ligde 38. kez mücadele edecek. iki ekip de kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesinde tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 19:02 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 19:52
FENERBAHÇE MAÇI CANLI 📺 | Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Fenerbahçe, 22. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Onyekuru, Akintola, Emre Akbaba, Younes Belhanda

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

LİGDE 38. RANDEVU

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, ligde 38. kez mücadele edecek. Geride kalan 37 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 75 golüne, Adana Demirspor 29 golle yanıt verdi. Bu sezon ligin yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazanmıştı.

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 19 puan topladı. Rakip filelere 20 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 8 gol gördü. Jorge Jesus'un takımı, deplasmanda oynadığı son 3 dış saha maçını kazanarak hanesine 9 puan yazdırdı.

ALİ PALABIYIK DÜDÜK ÇALACAK

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

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