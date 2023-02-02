Adana Demirspor Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! İçerde mi dışarda mı?

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Mücadelede bir pozisyonda Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, üzerine gelen topu ceza sahası çizgisi üzerinde tuttu.

Yaşanan bu pozisyonun ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan taraftarlar, Altay'ın topu ceza sahası dışında tuttuğunu ancak maçın hakemi Ali Palabıyık'ın oyunu devam ettirdiğini ve Altay Bayındır'a kırmızı kart vermediğini söyleyerek sert tepki gösterdi.

İşte o anlar...

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır...