Haberler Fenerbahçe Adana Demirspor Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! İçerde mi dışarda mı?

Adana Demirspor Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! İçerde mi dışarda mı?

Adana Demirspor - Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig 22. hafta mücadelesinde tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sarı lacivertli ekibin file bekçisi Altay Bayındır'ın bir pozisyonda topu ceza sahası dışında tuttuğunu ifade eden taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 21:10 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 21:17
Adana Demirspor Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! İçerde mi dışarda mı?

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Mücadelede bir pozisyonda Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, üzerine gelen topu ceza sahası çizgisi üzerinde tuttu.

Yaşanan bu pozisyonun ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan taraftarlar, Altay'ın topu ceza sahası dışında tuttuğunu ancak maçın hakemi Ali Palabıyık'ın oyunu devam ettirdiğini ve Altay Bayındır'a kırmızı kart vermediğini söyleyerek sert tepki gösterdi.

İşte o anlar...

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır...

DİĞER
Kansere yakalanan Nagihan Karadere'den yürek burkan sözler: Hayatımı altüst etti
Yedi Kocalı Hürmüz de kimmiş! Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop bakın kaç kez imam nikahı kıymış! Tam tamına...
F.Bahçe'nin golü iptal edildi! İşte o pozisyon
Jorge Jesus: En iyi yaptığımız şey gol atmak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu: Bu tür bir maçta çok büyük risk!
A. Demir - F.Bahçe maçında penaltı kararı!
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı Romanya'da kazandı! Eczacıbaşı Romanya'da kazandı! 21:15
Maçta tartışmalı pozisyon! İçerde mi dışarda mı? Maçta tartışmalı pozisyon! İçerde mi dışarda mı? 21:10
G.Saraylı futbolcu 1. Lig ekibiyle anlaştı! G.Saraylı futbolcu 1. Lig ekibiyle anlaştı! 21:02
A. Demir - F.Bahçe maçında penaltı kararı! A. Demir - F.Bahçe maçında penaltı kararı! 20:39
F.Bahçe'nin golü iptal edildi! İşte o pozisyon F.Bahçe'nin golü iptal edildi! İşte o pozisyon 20:25
Jorge Jesus: En iyi yaptığımız şey gol atmak! Jorge Jesus: En iyi yaptığımız şey gol atmak! 19:30
Daha Eski
İstanbulspor Konya'da kazandı! İstanbulspor Konya'da kazandı! 19:07
Kayserispor Başakşehir'i mağlup etti! Kayserispor Başakşehir'i mağlup etti! 19:06
Kylian Mbappe'den PSG'ye kötü haber! Kylian Mbappe'den PSG'ye kötü haber! 18:29
Adana Demirspor - Fenerbahçe | CANLI Adana Demirspor - Fenerbahçe | CANLI 17:40
F.Bahçe'nin A. Demirspor maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin A. Demirspor maçı 11'i belli oldu! 17:27
Beşiktaş transferi açıkladı! Beşiktaş transferi açıkladı! 17:07