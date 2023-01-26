FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a KV Mechelen kancası!

Spor Toto Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakalan Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak Kanarya'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakalan Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak Kanarya'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.
Ocak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.
Fenerbahçe genç oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetimden transfer istedi.
Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna sürpriz teklif geldi.
Belçika basını Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun için flaş bir iddia ortaya attı.
Fenerbahçe'de formasını Batshuayi ve Valencia'ya kaptıran Serdar Dursun'a KV Mechelen talip oldu.
Belçika ekibi 31 yaşındaki golcü oyuncuyu satın alma opsiyonu olmadan kiralamak istiyor.
KV Mechelen ekibinin transferde tek çekingesi Serdar Dursun'un 1,2 milyon euro bedelindeki ağır maaşı.
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus takıma gelmesiyle birlikte Serdar Dursun'u gözden çıkardı.
Serdar Dursun'a İtalya ve Katar'dan da ilgi gösteriliyor.
Milli oyuncu bu sezon Fenerbahçe'de 16 karşılamaşmada süre aldı.
31 yaşındaki oyuncu 3 gol attı.
2 de asist yaptı.
Serdar Dursun'un Fenerbahçe'de 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.
Serdar Dursun milli formayı 10 defa terletti.
Yıldız forvet milli formayla 7 gol attı.
SERDAR DURSUN KİMDİR?
Fenerbahçe takımında Forvet mevkinde forma giyen Serdar Dursun, 19 Ekim 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir.
190 cm boyunda ve 80 kilo olan Serdar Dursun, Sağ ayağını kullanmaktadır.