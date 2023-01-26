Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a KV Mechelen kancası!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a KV Mechelen kancası!

Devre arası transferinin hareketli takımlarından Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Kanarya'ya sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin milli golcüsü Serdar Dursun'a talip çıktı. İşte transferin detayları... | FB TRANSFER

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 15:35 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 15:36
ENES CEVAHİRCİ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a KV Mechelen kancası!

Spor Toto Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakalan Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak Kanarya'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a KV Mechelen kancası!

Ocak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a KV Mechelen kancası!

Fenerbahçe genç oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a KV Mechelen kancası!

3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetimden transfer istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a KV Mechelen kancası!

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna sürpriz teklif geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a KV Mechelen kancası!

Belçika basını Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun için flaş bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a KV Mechelen kancası!

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus takıma gelmesiyle birlikte Serdar Dursun'u gözden çıkardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a KV Mechelen kancası!

Serdar Dursun'a İtalya ve Katar'dan da ilgi gösteriliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a KV Mechelen kancası!

Milli oyuncu bu sezon Fenerbahçe'de 16 karşılamaşmada süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a KV Mechelen kancası!

Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a KV Mechelen kancası!

Serdar Dursun milli formayı 10 defa terletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a KV Mechelen kancası!

Yıldız forvet milli formayla 7 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a KV Mechelen kancası!

SERDAR DURSUN KİMDİR?
Fenerbahçe takımında Forvet mevkinde forma giyen Serdar Dursun, 19 Ekim 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a KV Mechelen kancası!

190 cm boyunda ve 80 kilo olan Serdar Dursun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

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