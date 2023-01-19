Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki forvet transferi hakkında konuştu!

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki forvet transferi hakkında konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe evinde Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki forvet transferi hakkında konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 23:32 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 23:42
Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki forvet transferi hakkında konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe evinde Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki forvet transferi hakkında konuştu.

Selahattin Baki: Uzun zamandır ortada gözükmeyen rakip takım yöneticileri, konu Fenerbahçe olunca ortaya çıkıyorlar. Antep maçının ardından Fenerbahçe'yi eleştiren bir demeç vardı kendisi. Ancak bu demeç 5 dakika sonra çürüdü çünkü uzatma dakikalarının %50'si oynanmadı. Ofsaytımsı diye bir kelime girdi Türk futboluna. Orada bile sesini çıkarmayanlar, konu Fenerbahçe olunca sesini çıkarıyorlar. Ben onlara kendi camiaların haklarını korumalarını tavsiye ediyorum."

"OLACAK İŞ DEĞİL"

Aboubakar transfer hakkında konuşan Baki, "Aboubakar konusu, olacak iş değil. Ne bir kere konuştuk, ne bir kere nabız yokladık, ne de menajerini aradık. Çok enteresan. Hele ki Suudi Arabistan'da olan bir oyuncu, kontaklarımız ortada. Biz talip olursak alırız. Biz burada anaokulu yürütmüyoruz." dedi.

Jesus'un istediği bölgeler hakkında açıklamalarda bulunan Baki, "Hocamız stoper ve sol bek istedi. Çalışmalarımız devam ediyor. Zaman zaman tepki yiyoruz çünkü paylaşmıyoruz. Konuştuğumuz futbolcuların da piyasa değerlerini yükseltmemek adına isimleri gizli tutuyoruz." dedi. Şu an itibarıyla santrfor transferi düşünmüyoruz. Böyle bir ihtiyacımız da yok." ifadelerini kullandı.

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