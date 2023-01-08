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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | FB - GS derbisi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında heyecan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile devam ediyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ı Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. İki dev takımın sahaya çıkacağı muhtemel 11, derbi hakemi, maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman? FB - GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Derbi canlı izle...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 09:40
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | FB - GS derbisi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? FB - GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN? FB - GS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 8 Ocak Pazar günü saat 19:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar müsabaka öncesi, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU! DETAYLAR İÇİN - TIKLA

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Szalai, Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi, İrfan Can Kahveci, Arao, Miguel Crespo, Batshuayi,King

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Leo Dubuois, Sergio Oliveira, Mertens, Berkan, Barış, Kerem, Gomis

HEYECANI İKİ TAKIMDA DA YAŞAYANLAR

Birçok oyuncu futbolculuk hayatında iki takım formasını da giyme şansını buldu.

Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Serdar Aziz, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Emre Mor

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EN GOLLÜ MAÇLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.

Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.

EZELİ RAKİPLER: FENERBAHÇE GALATASARAY

Fenerbahçe ile Galatasaray, oynanacak derbi ile 396. kez karşı karşıya gelecek. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 148'e 125 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 18. haftasında 114 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da oynanacak karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe ile Galatasaray, 396. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 125 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 122 müsabakada ise yenilemedi. Kanarya'nın 540 golüne, Aslan 490 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 130 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 35 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol atma başarısı gösterdi.

İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 6'sı berabere sona erdi. Geride kalan 6 karşılaşmada ise sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 2 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın 2'si eşitlikle tamamlanırken, Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez kazandı. 2021-2022 sezonunun ilk yarısında oynanan derbide Fenerbahçe 1-0 geriden gelip 2-1'lik skorla kazanmıştı. Son maçta ise Sarı lacivertli ekip 2-0 kazanmayı başardı.

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