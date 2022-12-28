Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, gelecek sezonlar için yatırımlar yapmaya devam ediyor. Daha önce Eljif Elmas, Kim Min-Jae gibi yetenekleri Avrupa futboluna kazandıran Kanarya'da bu kez rota, MLS'e döndü. Fenerbahçe, 19'luk Kolombiyalı golcü Jhon Duran için teklifini yaptı. İşte ayrıntlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 13:46
Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

Sezon başında yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

Sarı-Lacivertliler ara transfer dönemi için girişimlere başladı.

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

Son olarak ABD'de, MLS'in takibe alındığı, santrfor takviyesi için harekete geçildiği belirtildi.

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

F.BAHÇE'DEN TRANSFER TEKLİFİ
Ajansspor'un El Observador'dan derlediği habere göre Fenerbahçe, MLS'te Chicago forması giyen Jhon Duran ile ilgileniyor.

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

Yönetim, 19 yaşındaki oyuncuya teklifte bulundu.

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

Teklifin detayları hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

TEK TEKLİF FENER'İN DEĞİL
Jhon Duran'ın taliplerinin ise çok fazla olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

Haberde, oyuncunun sadece Fenerbahçe'den teklif almadığı ifade edildi.

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

19 yaşındaki golcünün önünde Brentford, Fulham, Aston Villa ve Benfica'dan gelen transfer tekliflerinin bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

DEV KULÜPLER PEŞİNDE
Jhon Duran, gösterdiği performans ve yeteneği ile birçok kulübün dikkatini çekti.

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

Kolombiyalı santrfor Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

Duran'ın adının anıldığı kulüpler arasında Barcelona, Manchester United, E. Frankfurt ve Chelsea de yer alıyor.

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

FALCAO'NUN FAVORİSİ
Genç santrfor Jhon Duran, Kolombiya'da Radamel Falcao'nun varisi olarak görülüyor.

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Falcao, oynadığı takımlar ve elde ettiği başarılar ile Kolombiya'da birçok genç oyuncunun idol olarak gördüğü futbolcular arasında yer alıyor.

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

BENFICA'DA STAJ YAPABİLİR
Jhon Duran'ın, Radamel Falcao'nun izinden giterek önce Portekiz'e transfer olabileceği belirtildi.

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

Benfica'da oyununu geliştirmeyi düşünen oyuncu, daha sonra Avrupa devlerine gitmeyi düşünebilir.

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

DURAN'IN KARİYERİ
13 Aralık 2003 doğumlu Jhon Duran, Kolombiya'nın Envigado takımında futbola başladı.

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

Bu kulüpte profesyonel olan ve A takımda forma şansı bulan genç oyuncu, geçtiğimiz Ocak ayında ABD'ye gitti.

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

Duran, 1.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında MLS ekiplerinden Chicago'ya imza attı.

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon 30 karşılaşmada görev alan Jhon Duran, 8 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

19 yaşındaki santrfor, 6 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Jhon Duran, 6 maçta sarı, 1 maçta ise ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

DİĞER
Son dakika haberleri: Hatayspor maçı sonrası Fenerbahçe için dikkat çeken övgü! "Maçı değiştiren faktör..."
Bileti kesildi! Halil Dervişoğlu Türkiye'ye geri dönüyor
G.Saray'da Di Maria heyecanı! Resmi açıklama...
Dzeko'dan G.Saray'a transfer cevabı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'yi yazdı! "Zajc ve Mert Hakan..."
F.Bahçe için flaş değerlendirme! "İrfan güçsüzlükten..."
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe 19'luk golcü için teklifin yaptı! F.Bahçe 19'luk golcü için teklifin yaptı! 13:46
Özbek'ten transfer sözleri! Devre arasında... Özbek'ten transfer sözleri! Devre arasında... 13:31
Anadolu Efes İsrail deplasmanında Anadolu Efes İsrail deplasmanında 13:20
Karşıyakalı Ertuğrul'dan kötü haber Karşıyakalı Ertuğrul'dan kötü haber 13:15
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Şenol Güneş gönderiyor Beşiktaş'ta flaş gelişme! Şenol Güneş gönderiyor 12:54
F.Karagümrük - Trabzonspor maçı saat kaçta? F.Karagümrük - Trabzonspor maçı saat kaçta? 12:00
Daha Eski
Sürpriz iddia! G.Saray o isimle ilgileniyor Sürpriz iddia! G.Saray o isimle ilgileniyor 11:49
G.Saray'da Di Maria heyecanı! Resmi açıklama... G.Saray'da Di Maria heyecanı! Resmi açıklama... 11:37
Brest - Lyon maçı saat kaçta? Brest - Lyon maçı saat kaçta? 11:29
PSG - Strasbourg maçı saat kaçta? PSG - Strasbourg maçı saat kaçta? 11:25
Clermont - Lille maçı saat kaçta? Clermont - Lille maçı saat kaçta? 11:22
Çalımbay'dan dikkat çeken G.Saray yorumu! Çalımbay'dan dikkat çeken G.Saray yorumu! 11:17