Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde! Jhon Duran için transfer teklifi...

Sezon başında yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor.
Sezon başında yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-Lacivertliler ara transfer dönemi için girişimlere başladı.
Son olarak ABD'de, MLS'in takibe alındığı, santrfor takviyesi için harekete geçildiği belirtildi.
F.BAHÇE'DEN TRANSFER TEKLİFİ
Ajansspor'un El Observador'dan derlediği habere göre Fenerbahçe, MLS'te Chicago forması giyen Jhon Duran ile ilgileniyor.
Yönetim, 19 yaşındaki oyuncuya teklifte bulundu.
Teklifin detayları hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.
TEK TEKLİF FENER'İN DEĞİL
Jhon Duran'ın taliplerinin ise çok fazla olduğu kaydedildi.
Haberde, oyuncunun sadece Fenerbahçe'den teklif almadığı ifade edildi.
19 yaşındaki golcünün önünde Brentford, Fulham, Aston Villa ve Benfica'dan gelen transfer tekliflerinin bulunduğu belirtildi.
DEV KULÜPLER PEŞİNDE
Jhon Duran, gösterdiği performans ve yeteneği ile birçok kulübün dikkatini çekti.
Kolombiyalı santrfor Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.
Duran'ın adının anıldığı kulüpler arasında Barcelona, Manchester United, E. Frankfurt ve Chelsea de yer alıyor.
FALCAO'NUN FAVORİSİ
Genç santrfor Jhon Duran, Kolombiya'da Radamel Falcao'nun varisi olarak görülüyor.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Falcao, oynadığı takımlar ve elde ettiği başarılar ile Kolombiya'da birçok genç oyuncunun idol olarak gördüğü futbolcular arasında yer alıyor.
BENFICA'DA STAJ YAPABİLİR
Jhon Duran'ın, Radamel Falcao'nun izinden giterek önce Portekiz'e transfer olabileceği belirtildi.
Benfica'da oyununu geliştirmeyi düşünen oyuncu, daha sonra Avrupa devlerine gitmeyi düşünebilir.
DURAN'IN KARİYERİ
13 Aralık 2003 doğumlu Jhon Duran, Kolombiya'nın Envigado takımında futbola başladı.
Bu kulüpte profesyonel olan ve A takımda forma şansı bulan genç oyuncu, geçtiğimiz Ocak ayında ABD'ye gitti.
Duran, 1.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında MLS ekiplerinden Chicago'ya imza attı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon 30 karşılaşmada görev alan Jhon Duran, 8 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
19 yaşındaki santrfor, 6 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Jhon Duran, 6 maçta sarı, 1 maçta ise ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.