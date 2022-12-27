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FENERBAHÇE HATAYSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | FB maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 16. hafta maçında Fenerbahçe, Hatayspor'u ağırlayacak. kritik müsabaka öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri araştırılıyor. Joao Pedro ve Miguel Crespo maçta süre alamayacak. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 20:20
FENERBAHÇE HATAYSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | FB maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçının ilk 11'leri kimler, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Aabid, Onur, Ruben, Saba, Ayaub, Ze Luis

CRESPO CEZALI

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor karşılaşmasında çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak.

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 27 Aralık Salı günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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