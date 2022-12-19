Ayasofya mucizesi Luan Peres'i baba yapıyor!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luan Peres baba oluyor.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luan Peres baba oluyor.
Peres geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gabriela Merjam'ın ilk bebeklerine hamile olması haberleriyle havalara uçmuştu.
Merjam sosyal medya paylaşımları ve güzelliğiyle taraftarın yakın markajındaydı.
Brezilyalı yenge, 14 haftalık hamileliğiyle ilgili büyük bir sırrı ilk kez paylaştı.
Peres ile uzun süredir bebek sahibi olmak isteyen ancak bir türlü hamile kalamayan Ağustos ayında Ayasofya Camii'ne gitti.
Burada anne olmayı dileyen Gabriela Merjam, yaşadığı mucizeyi ise şöyle anlattı:
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"Luan ile en büyük dileğimiz, bir bebeğimizin olmasıydı.
Bunun için birçok yolu denedik.
Ancak bir türlü hamile kalamadım.
Gittiğimde büyülendiğim Ayasofya Camii'nde anne olabilmeyi tüm kalbimle diledim.
Ve bundan çok kısa bir süre sonra hamile olduğumu öğrendim.
Bu, benim için tam anlamıyla bir mucizeydi."
İstanbul ve başta Ayasofya Camii'nin hayatında çok büyük bir yeri olduğunu dile getiren Brezilyalı yenge, ekledi:
"Bu yüzden de kızımızın adını Sofia koymaya karar verdim."
Takvim'in haberine göre Gabriela Merjam 14 haftalık hamile.