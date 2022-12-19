Haberler Fenerbahçe Ayasofya mucizesi Luan Peres'i baba yapıyor!

Ayasofya mucizesi Luan Peres'i baba yapıyor!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luan Peres baba oluyor. Brezilyalı yenge, 14 haftalık hamileliğiyle ilgili büyük bir sırrı ilk kez paylaştı. Peres ile uzun süredir bebek sahibi olmak isteyen ancak bir türlü hamile kalamayan ağustos ayında Ayasofya Camii'ne gitti. Burada anne olmayı dileyen Gabriela Merjam, yaşadığı mucizeyi ise şöyle anlattı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 10:16
Ayasofya mucizesi Luan Peres'i baba yapıyor!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luan Peres baba oluyor.

Ayasofya mucizesi Luan Peres'i baba yapıyor!

Peres geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gabriela Merjam'ın ilk bebeklerine hamile olması haberleriyle havalara uçmuştu.

Ayasofya mucizesi Luan Peres'i baba yapıyor!

Merjam sosyal medya paylaşımları ve güzelliğiyle taraftarın yakın markajındaydı.

Ayasofya mucizesi Luan Peres'i baba yapıyor!

Brezilyalı yenge, 14 haftalık hamileliğiyle ilgili büyük bir sırrı ilk kez paylaştı.

Ayasofya mucizesi Luan Peres'i baba yapıyor!

Peres ile uzun süredir bebek sahibi olmak isteyen ancak bir türlü hamile kalamayan Ağustos ayında Ayasofya Camii'ne gitti.

Ayasofya mucizesi Luan Peres'i baba yapıyor!

Burada anne olmayı dileyen Gabriela Merjam, yaşadığı mucizeyi ise şöyle anlattı:

Ayasofya mucizesi Luan Peres'i baba yapıyor!

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"Luan ile en büyük dileğimiz, bir bebeğimizin olmasıydı.

Ayasofya mucizesi Luan Peres'i baba yapıyor!

Bunun için birçok yolu denedik.

Ayasofya mucizesi Luan Peres'i baba yapıyor!

Ancak bir türlü hamile kalamadım.

Ayasofya mucizesi Luan Peres'i baba yapıyor!

Gittiğimde büyülendiğim Ayasofya Camii'nde anne olabilmeyi tüm kalbimle diledim.

Ayasofya mucizesi Luan Peres'i baba yapıyor!

Ve bundan çok kısa bir süre sonra hamile olduğumu öğrendim.

Ayasofya mucizesi Luan Peres'i baba yapıyor!

Bu, benim için tam anlamıyla bir mucizeydi."

Ayasofya mucizesi Luan Peres'i baba yapıyor!

İstanbul ve başta Ayasofya Camii'nin hayatında çok büyük bir yeri olduğunu dile getiren Brezilyalı yenge, ekledi:

Ayasofya mucizesi Luan Peres'i baba yapıyor!

"Bu yüzden de kızımızın adını Sofia koymaya karar verdim."

Ayasofya mucizesi Luan Peres'i baba yapıyor!

Takvim'in haberine göre Gabriela Merjam 14 haftalık hamile.

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