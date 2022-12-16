Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sola yeni aday! 21'lik Danimarkalıya Jesus'tan onay

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sola yeni aday! 21'lik Danimarkalıya Jesus'tan onay

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sol bek mevkisine sürpriz bir isim gündeme geldi. Çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un transferine onay verdiği 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Nikolas Dyhr için harekete geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sola yeni aday! 21'lik Danimarkalıya Jesus'tan onay

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sola yeni aday! 21'lik Danimarkalıya Jesus'tan onay

Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda birçok isimle temas halinde.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sola yeni aday! 21'lik Danimarkalıya Jesus'tan onay

Yönetim, Portekizli hocanın istediği bölgelere takviye yaparak sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sola yeni aday! 21'lik Danimarkalıya Jesus'tan onay

Kanarya'nın transfer operasyonununda öncelikli mevki ise sol bek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sola yeni aday! 21'lik Danimarkalıya Jesus'tan onay

Jorge Jesus'un da kararı sol tarafa takviye yapılması yönünde.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sola yeni aday! 21'lik Danimarkalıya Jesus'tan onay

Takvim'in haberine göre, savunmanın solu için bir süredir çalışma yapan Fenerbahçe'ye Danimarkalı sol bek Nikolas Langberg Dyhr önerildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sola yeni aday! 21'lik Danimarkalıya Jesus'tan onay

Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen ve kulübüyle 2024 haziranına kadar sözleşmesi bulunan Nikolas Dyhr 21 yaşında olduğu için yabancı kontenjanından da sayılmayacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sola yeni aday! 21'lik Danimarkalıya Jesus'tan onay

Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan genç sol bekin menajeriyle görüşme yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sola yeni aday! 21'lik Danimarkalıya Jesus'tan onay

Ayrıca transfer için futbolcunun kulübü ile temasa geçilmesinin beklendiği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sola yeni aday! 21'lik Danimarkalıya Jesus'tan onay

5 kez Danimarka U21 takımı forması giyen Nikolas Dyhr, Danimarka Milli Takımı'nın tüm alt kategorilerinde defalarca forma giymiş bir isim.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sola yeni aday! 21'lik Danimarkalıya Jesus'tan onay

Dyhr bu sezon toplamda 22 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sola yeni aday! 21'lik Danimarkalıya Jesus'tan onay

Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sola yeni aday! 21'lik Danimarkalıya Jesus'tan onay

JESUS ONAY VERDİ...

Anlaşma sağlanması ve mali olarak da durumun uygun bulunması durumunda Danimarkalı sol bek ile sözleşme imzalanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sola yeni aday! 21'lik Danimarkalıya Jesus'tan onay

Teknik direktör Jesus sezonun geri kalanında savunmanın solunda sayısal olarak sıkıntı yaşamamak için bu transfere onay verdiği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sola yeni aday! 21'lik Danimarkalıya Jesus'tan onay

Fenerbahçe'de savunmasının solunda Ferdi, Lincoln ve Alioski forma giyse de gerçek mevkisi sol bek olan tek isim Alioski olarak dikkat çekiyordu.

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