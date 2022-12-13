FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus için Brezilya'da hareketli saatler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus için Brezilya'da hareketli saatler yaşanıyor.
Jesus, Brezilya Milli Takımı Teknik Direktör adayları arasında 1. sırada bulunuyor.
Portekizli teknik adam, Tite'nin istifasının ardından gündeme geldi.
Brezilya kamuoyu, Tite'nin ardından Jesus'u takımın başında görmek istiyor.
Bununla beraber Jesus Fenerbahçe cephesi, Jesus ile yollarını ayırmak istemiyor.
Kısa süre önce Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, konuya dair şu sözleri sarf etmişti:
"Hocamız burada oldukça mutlu.
Bize söylediği de o. Elbette kimse yöneticisine gelip kolay kolay mutsuzum demez ancak vücut lisanı, taraftarlarla ve futbolcularla ilişkisine bakınca bu durum açık bir şekilde ortada.
Sadece futbol takımı da değil, basketbol takımına ilgisi bile bence yeterli.
Bunun yanında gördüğü ilgi ve alaka da çok önemli. Herhangi negatif bir durum yok.
Jesus, Portekiz dışında genelde 1 yıllık sözleşme imzalıyor. Bunu prensip edinmiş.
Çok küçük detaylara büyük önem vermesi. Normal şartlarda birçok insanın gözünden kaçabilecek detayları yakalıyor.
Samandıra duvarlarından, otobüsteki görsellere kadar. Psikolojik hamleleri buradan başlıyor.
Bu kadar fazla idman programı yazıp çizen, idmandan önce idman senaryosu aktaran hoca hayatımda görmedim.
Bu kadar ufak detayları toplayıp büyük fotoğraf çıkaran bir hoca ilk defa görüyorum. Buraya gelince adapte ettiği şeyler var. Şubat itibarıyla sezon sonuna kadar her maçı izledi.
13 tane ismin kalmasını rica etti. Min-jae giderse onu anlayışla karşılarım dedi çünkü özel bir durumdu. Onun haricinde her konuda sözümüzü tuttuk."
BREZİLYA'DAN YENİ İDDİA: CORINTHIANS!
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Brezilya basınından yeni bir iddia gündeme geldi.
Atkarılan bilgilere göre Corinthians, eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yerine, Jorge Jesus'u takımın başına getirmek istiyor.
Haberde, Jesus'un Mayıs ayına kadar Fenerbahçe'den başka bir takıma gitmek istemediği bilgisine yer verilse de, Corinthianslı yetkililerin Jesus'u aradığı ve durumunu sorduğu ifade edildi.
Jorge Jesus, Fenerbahçe ile 2.16 puan ortalaması yakalamıştı.