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FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin dünyada ünlü teknik direktörü Jorge Jesus, Brezilya'da gündem olmaya devam ediyor. Brezilya basınının son iddiasına göre, Vitor Pereira'yı Flamengo'ya kaptıan Cortinthians, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u aradı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 17:01
FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar

Brezilya kamuoyu, Tite'nin ardından Jesus'u takımın başında görmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar

Bununla beraber Jesus Fenerbahçe cephesi, Jesus ile yollarını ayırmak istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar

Kısa süre önce Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, konuya dair şu sözleri sarf etmişti:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar

"Hocamız burada oldukça mutlu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar

Bize söylediği de o. Elbette kimse yöneticisine gelip kolay kolay mutsuzum demez ancak vücut lisanı, taraftarlarla ve futbolcularla ilişkisine bakınca bu durum açık bir şekilde ortada.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar

Sadece futbol takımı da değil, basketbol takımına ilgisi bile bence yeterli.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar

Bunun yanında gördüğü ilgi ve alaka da çok önemli. Herhangi negatif bir durum yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar

Jesus, Portekiz dışında genelde 1 yıllık sözleşme imzalıyor. Bunu prensip edinmiş.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar

Çok küçük detaylara büyük önem vermesi. Normal şartlarda birçok insanın gözünden kaçabilecek detayları yakalıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar

Samandıra duvarlarından, otobüsteki görsellere kadar. Psikolojik hamleleri buradan başlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar

Bu kadar fazla idman programı yazıp çizen, idmandan önce idman senaryosu aktaran hoca hayatımda görmedim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar

Bu kadar ufak detayları toplayıp büyük fotoğraf çıkaran bir hoca ilk defa görüyorum. Buraya gelince adapte ettiği şeyler var. Şubat itibarıyla sezon sonuna kadar her maçı izledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar

13 tane ismin kalmasını rica etti. Min-jae giderse onu anlayışla karşılarım dedi çünkü özel bir durumdu. Onun haricinde her konuda sözümüzü tuttuk."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar

BREZİLYA'DAN YENİ İDDİA: CORINTHIANS!
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Brezilya basınından yeni bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar

Atkarılan bilgilere göre Corinthians, eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yerine, Jorge Jesus'u takımın başına getirmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar

Haberde, Jesus'un Mayıs ayına kadar Fenerbahçe'den başka bir takıma gitmek istemediği bilgisine yer verilse de, Corinthianslı yetkililerin Jesus'u aradığı ve durumunu sorduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar

Jorge Jesus, Fenerbahçe ile 2.16 puan ortalaması yakalamıştı.

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