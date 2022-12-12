TRANSFER HABERLERİ - Fas'ın yıldızı El Yamiq Fenerbahçe'ye!

Stoper arayan Fenerbahçe hedefi 12'den vurmaya hazırlanıyor. Kanarya, Dünya Kupası'nda yarı finale çıkarak tarih yazan Fas'ın savunmadaki başarılı ismi Jawad El Yamiq için harekat başlattı.
MAÇTAN SONRA ZİRVE
Katar'a giden Başkan Ali Koç, Fas'ın Portekiz'i 1-0 yendiği maçı izledi. Koç maçtan sonra Fas'ın stoperi El Yamiq'in kulübü Real Valladolid'in sahibi ve başkanı Ronaldo Nazario ile bir araya geldi.
RONALDO SICAK BAKTI
Ronaldo'nun teklife sıcak baktığı sızan bilgiler arasında. Tarafların önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceği belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun Real Valladolid'le sözleşmesi 2024'te sona eriyor.