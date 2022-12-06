Eljif Elmas'tan Arda Güler sözleri! "Napoli'de beraber oynamak isterim"

2019 yılında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve gösterdiği performansla Napoli'nin önemli bir ismi haline gelen Eljif Elmas açıklamalarda bulundu.
"BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"
Sezona çok iyi başladıklarını ve önemli işler yaptıklarını söyleyen Elmas, "Bu dönemde iyi bir Napoli performansı sergiledik. İyi bir Şampiyonlar Ligi dönemi geçirdik. Aynı şekilde Serie A'da muhteşem bir performans gösterdik.
13 maç kazandık ve 2 beraberlik aldık. Şu an müthiş geçiyor ama devam etmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gitmek istiyoruz. Büyük hedeflerimiz var" diye konuştu.