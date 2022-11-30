Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde bombalar patlayacak! Jesus önceliği ona verdi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde bombalar patlayacak! Jesus önceliği ona verdi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da menajerlerin önerdiği Marcelo ve Shaqiri'nin yanı sıra Martial, Samet ve Kaan Ayhan için temasların sürdüğü öğrenildi. Yaşanan gelişmeler taraftarları da bir hayli heyecanlandırmış durumda. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde bombalar patlayacak! İşte listedeki 5 yıldız

Takımdaki eksikleri ocak ayında gidermeye kararlı olan Fenerbahçe transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde bombalar patlayacak! İşte listedeki 5 yıldız

Jesus ilk önce stoper takviyesi istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde bombalar patlayacak! İşte listedeki 5 yıldız

Bu mevki için ilk aday Adana Demirsporlu Samet Akaydin.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde bombalar patlayacak! İşte listedeki 5 yıldız

Ayrıca Alanya'dan Fatih Aksoy ve Sassuolo'dan Kaan Ayhan da gündemde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde bombalar patlayacak! İşte listedeki 5 yıldız

Kanarya asıl bombayı ise Shaqiri ve Marcelo ile patlatabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde bombalar patlayacak! İşte listedeki 5 yıldız

Olympiakos'un gözden çıkardığı sol bek Marcelo ve ABD'den Avrupa'ya dönmek isteyen Shaqiri için menajerleri yoğun mesaide.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde bombalar patlayacak! İşte listedeki 5 yıldız

İngiliz basını da Fenerbahçe'nin, M. United'ın golcüsü Martial'ı kiralamak istediğini ileri sürdü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde bombalar patlayacak! İşte listedeki 5 yıldız

Fenerbahçe'de yaşanan transfer gelişmeleri taraftarları bir hayli heyecanlandırmış durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde bombalar patlayacak! İşte listedeki 5 yıldız

Sarı lacivertlilerde transferde ismi geçen yıldızlar adeta gündeme oturdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde bombalar patlayacak! İşte listedeki 5 yıldız

Özellikle Fenerbahçe'de daha önce de gündeme gelen Shaqiri ve Marcelo'nun isimlerinin transferde adı geçmesi oldukça dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde bombalar patlayacak! İşte listedeki 5 yıldız

Kanarya transferde ise oldukça ince eleyip sık dokuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde bombalar patlayacak! İşte listedeki 5 yıldız

Sarı lacivertliler yapacakları takviyelerle sezon sonunu mutlak şampiyon tamamlama hedefindeler.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde bombalar patlayacak! İşte listedeki 5 yıldız

Bu anlamda Jorge Jesus'un transfere oldukça önem verdiği vurgulanmakta.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde bombalar patlayacak! İşte listedeki 5 yıldız

Portekizli teknik direktör ligin ilk yarısında eksik gördüğü mevkileri transferlerle güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde bombalar patlayacak! İşte listedeki 5 yıldız

Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerle ilgili gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor.

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