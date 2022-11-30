FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde bombalar patlayacak! Jesus önceliği ona verdi

Takımdaki eksikleri ocak ayında gidermeye kararlı olan Fenerbahçe transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Jesus ilk önce stoper takviyesi istiyor.
Bu mevki için ilk aday Adana Demirsporlu Samet Akaydin.
Takımdaki eksikleri ocak ayında gidermeye kararlı olan Fenerbahçe transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Jesus ilk önce stoper takviyesi istiyor.
Bu mevki için ilk aday Adana Demirsporlu Samet Akaydin.
Ayrıca Alanya'dan Fatih Aksoy ve Sassuolo'dan Kaan Ayhan da gündemde.
İngiliz basını da Fenerbahçe'nin, M. United'ın golcüsü Martial'ı kiralamak istediğini ileri sürdü.
Fenerbahçe'de yaşanan transfer gelişmeleri taraftarları bir hayli heyecanlandırmış durumda.
Sarı lacivertlilerde transferde ismi geçen yıldızlar adeta gündeme oturdu.
Özellikle Fenerbahçe'de daha önce de gündeme gelen Shaqiri ve Marcelo'nun isimlerinin transferde adı geçmesi oldukça dikkat çekti.
Kanarya transferde ise oldukça ince eleyip sık dokuyor.
Sarı lacivertliler yapacakları takviyelerle sezon sonunu mutlak şampiyon tamamlama hedefindeler.
Bu anlamda Jorge Jesus'un transfere oldukça önem verdiği vurgulanmakta.
Portekizli teknik direktör ligin ilk yarısında eksik gördüğü mevkileri transferlerle güçlendirmek istiyor.
Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerle ilgili gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor.