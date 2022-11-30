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FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO CANLI İZLE | Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan isimlerin maçta yer alması beklenirken, Enner Valencia ve Michy Batshuayi, Dünya Kupası'nda mücadele ettikleri için kadroda olmayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? FB hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 17:20 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 17:30
FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO CANLI İZLE | Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Dünya Kupası karşılaşmaları kapsamında verilen arayı İstanbul'da değerlendireceğini duyurmuştu. Vallecano, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Fenerbahçe, Rayo Vallecano ile Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Peki Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı detayları...

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FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı 30 Kasım Çarşamba günü 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 100,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 120,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 135,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 180,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 200,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 220,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 245,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 315,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 400,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 485,00 TL
Maraton Alt E Blok: 600 TL

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