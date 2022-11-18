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Fenerbahçe'den Dario Osorio için transfer atağı! O rapor...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde transfer çalışmalarına devam ederken, gündemine Dario Osorio ve Lucas Assadi'yi almıştı. Polonya ve Şili arasında oynanan hazırlık maçını izleyen Fenerbahçeli kurmaylar, sahada 15 dakika görev alan Dario Osorio için olumlu rapo verdi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 09:34
Fenerbahçe'den Dario Osorio için transfer atağı! O rapor...

Sezon başında Portekizli Teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, tecrübeli hocanın doğrultusunda takviyeler yapmıştı.

Fenerbahçe'den Dario Osorio için transfer atağı! O rapor...

Fenerbahçeli kurmaylar, Dünya Kupası için futbola verilen arada da Jesus'un listesindeki isimlere yönelmeye başladı.

Fenerbahçe'den Dario Osorio için transfer atağı! O rapor...

Dünya Kupası sırasında bir stoper transferi yapacak Fenerbahçeli, Valencia ve Batshuayi'nin de sakatlık ihtimalini göz önünde bulundurarak forvet bakıyor.

Fenerbahçe'den Dario Osorio için transfer atağı! O rapor...

Bununla beraber Kanarya, scout ekiplerini de dünyanın önemli bölgelerine gönderdi.

Fenerbahçe'den Dario Osorio için transfer atağı! O rapor...

Bu bağlamda Fenerbahçe gözünü genç yeteneklere dikti.

Fenerbahçe'den Dario Osorio için transfer atağı! O rapor...

Sarı lacivertliler, daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae gibi scout transferleri yapmış, her iki oyuncuyu da yüksek bedellere Napoli'ye satmıştı.

Fenerbahçe'den Dario Osorio için transfer atağı! O rapor...

Sarı lacivertliler, aynı stratejiyi izleyerek, genç oyuncuları hedefine aldı.

Fenerbahçe'den Dario Osorio için transfer atağı! O rapor...

2 YETENEK İZLENDİ
Fenerbahçeli scoutlar, Polonya ve Şili arasında oynanan hazırlık maçını yakından takip etti.

Fenerbahçe'den Dario Osorio için transfer atağı! O rapor...

Hedefte genç oyuncular Lucas Assadi ve Dario Osorio vardı.

Fenerbahçe'den Dario Osorio için transfer atağı! O rapor...

Genç oyuncu, topu her ayağına aldığında rakip için tehlike yarattı.

Fenerbahçe'den Dario Osorio için transfer atağı! O rapor...

F.BAHÇE GÖRÜŞME YAPACAK
İstanbul devi, Dario Osorio'yu oldukça beğendi.

Fenerbahçe'den Dario Osorio için transfer atağı! O rapor...

Şilili futbolcu için kulübüne transfer şartları sorulacak.

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