Fenerbahçe'den Dario Osorio için transfer atağı! O rapor...

Sezon başında Portekizli Teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, tecrübeli hocanın doğrultusunda takviyeler yapmıştı.
Sezon başında Portekizli Teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, tecrübeli hocanın doğrultusunda takviyeler yapmıştı.
Fenerbahçeli kurmaylar, Dünya Kupası için futbola verilen arada da Jesus'un listesindeki isimlere yönelmeye başladı.
Dünya Kupası sırasında bir stoper transferi yapacak Fenerbahçeli, Valencia ve Batshuayi'nin de sakatlık ihtimalini göz önünde bulundurarak forvet bakıyor.
Bununla beraber Kanarya, scout ekiplerini de dünyanın önemli bölgelerine gönderdi.
Bu bağlamda Fenerbahçe gözünü genç yeteneklere dikti.
Sarı lacivertliler, daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae gibi scout transferleri yapmış, her iki oyuncuyu da yüksek bedellere Napoli'ye satmıştı.
Sarı lacivertliler, aynı stratejiyi izleyerek, genç oyuncuları hedefine aldı.
2 YETENEK İZLENDİ
Fenerbahçeli scoutlar, Polonya ve Şili arasında oynanan hazırlık maçını yakından takip etti.
Hedefte genç oyuncular Lucas Assadi ve Dario Osorio vardı.
Maçta, Lucas Assadi görev alamadı.
Dario Osorio ise, 75. dakikada oyuna dahil oldu.
Dario Osorio, maçta önemli işler yaptı.
Genç oyuncu, topu her ayağına aldığında rakip için tehlike yarattı.
F.BAHÇE GÖRÜŞME YAPACAK
İstanbul devi, Dario Osorio'yu oldukça beğendi.
Şilili futbolcu için kulübüne transfer şartları sorulacak.