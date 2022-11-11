Haberler Fenerbahçe Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe ve Kim Min-jae sözleri!

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe ve Kim Min-jae sözleri!

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas ve Kim Min-jae İtalya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerlerine çekiyor. 2019-2020 sezonunda Türkiye'den Napoli'ye giden Kuzey Makedonyalı oyuncu İtalyan basınına röportaj verdi. Elmas, röporatajında Fenerbahçe ve Kim Min-jae hakkında konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 19:18
Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe ve Kim Min-jae sözleri!

Güney Koreli savunmacı, İtalyan Futbolcular Birliği tarafından Serie A'da ekim ayının oyuncusu seçilmişti.

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe ve Kim Min-jae sözleri!

Başarılı savunma oyuncusu şimdiden dev kulüplerin radarına girmeyi başardı.

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe ve Kim Min-jae sözleri!

Elif Elmas, Radio Kiss Kiss Napoli'ye röportaj verdi.

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe ve Kim Min-jae sözleri!

Başarılı orta saha oyuncusu, röportajında Fenerbahçe ve Kim Min-jae hakkında konuştu.

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe ve Kim Min-jae sözleri!

"Kim'e geldiği ilk günden beri çok bağlandım.

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe ve Kim Min-jae sözleri!

Ona her zaman yardım etmeye çalıştım...

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe ve Kim Min-jae sözleri!

O benim takımım Fenerbahçe'den geliyor.

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe ve Kim Min-jae sözleri!

Bu yüzden en başından beri ona yakın olmaya çalıştım, harika bir adam ve çok güçlü bir oyuncu.

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe ve Kim Min-jae sözleri!

Maçtan sonra her seferinde omuzlarına atlıyorum ve merhaba diyorum. hayranlar ve ailelerimiz birlikte." ifadelerini kullandı.

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe ve Kim Min-jae sözleri!

Sarı lacivertliler Elif Elmas'ı 2019-2020 sezonunda 16 Milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye göndermişti.

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe ve Kim Min-jae sözleri!

Elif Elmas bu sezon Napoli formasını 19 kez giydi. Makedon oyuncu 2 gol katkısı sağladı.

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe ve Kim Min-jae sözleri!

Yıldız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 23 milyon euro.

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