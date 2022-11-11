Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe ve Kim Min-jae sözleri!

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas ve Kim Min-jae İtalya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerlerine çekiyorlar.
Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas ve Kim Min-jae İtalya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerlerine çekiyorlar.
Kim Min-jae sezon başında Napoli'ye 18 Milyon 50 bin euro bedelle transfer olmuştu.
Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-jae, performansıyla İtalya'nın gündeminde yer almayı sürdürüyor.
Güney Koreli savunmacı, İtalyan Futbolcular Birliği tarafından Serie A'da ekim ayının oyuncusu seçilmişti.
Başarılı savunma oyuncusu şimdiden dev kulüplerin radarına girmeyi başardı.
Elif Elmas, Radio Kiss Kiss Napoli'ye röportaj verdi.
Başarılı orta saha oyuncusu, röportajında Fenerbahçe ve Kim Min-jae hakkında konuştu.
"Kim'e geldiği ilk günden beri çok bağlandım.
Ona her zaman yardım etmeye çalıştım...
O benim takımım Fenerbahçe'den geliyor.
Bu yüzden en başından beri ona yakın olmaya çalıştım, harika bir adam ve çok güçlü bir oyuncu.
Maçtan sonra her seferinde omuzlarına atlıyorum ve merhaba diyorum. hayranlar ve ailelerimiz birlikte." ifadelerini kullandı.
Sarı lacivertliler Elif Elmas'ı 2019-2020 sezonunda 16 Milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye göndermişti.
Elif Elmas bu sezon Napoli formasını 19 kez giydi. Makedon oyuncu 2 gol katkısı sağladı.
Yıldız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 23 milyon euro.