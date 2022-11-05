Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, son olarak Dinamo Kiev'i mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselirken, bir yandan da Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerliyor. Pazartesi günü Ülker Stadı'nda Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de, Jorge Jesus'un istatistikleri göz kamaştırıyor. Portekizli Teknik Direktör, Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra, en iyi istatistiği yakaladı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 09:29
Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus tarih yazıyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

Portekizli çalıştırıcı sadece 3.5 ay gibi bir sürede hem Türkiye'de hem de Avrupa kupalarında arka arkaya önemli rekorlar kırdı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

Ligde maç eksiğiyle lider olan Jesus'un Fenerbahçe'si Avrupa Ligi'nde B Grubu'nu birinci bitirip direkt son 16 turuna yükseldi.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

Ancak Jesus'un takımı bu başarıları elde ederken birçok ilke imza attı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

Süper Lig'de 11 maçta 34 gol atan sarı-lacivertli takım, 1959-60 sezonundan sonra en gollü sezon açılışını yaptı, lig rekorunu korudu.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

Milliyet'in haberine göre, Süper Lig'de bu sezon Kadıköy'de 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Mustafa Denizli ve Veselinovic dönemlerinden sonra en iyi iç saha sezon başlangıcını yaptı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

Resmi maçlarda 29 Ağustos'tan beri kaybetmeyen Jesus'un ekibi 67 günde çıktığı 17 maçta 13 galibiyet 4 beraberlik aldı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

AVRUPA'DA NAMAĞLUP
Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda 6 maçta namağlup lider olan ve 14 puan toplayan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en iyi derecesini yakaladı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

Sarı-lacivertliler ilk kez bir Avrupa kupası grubunu yenilgisiz bitirdi ve en çok puanı topladı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

Ayrıca Avrupa Ligi'nde son 10 maçta kaybetmeyen Jesus'un öğrencileri, kulüp tarihinin Avrupa'daki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

Jorge Jesus böylece kulüp tarihinde Avrupa'da bu rekoru kıran ilk hoca oldu.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

ESAS HEDEF ŞAMPİYONLUK
Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayarak son 16 turuna kalan ve mart ayına kadar rahat olacak olan Fenerbahçe'de artık tüm konsantrasyon Süper Lig'e çevrilecek.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

Jorge Jesus'un da Dinamo Kiev maçı sonrası 'En büyük hedefim Süper Lig' sözü bu planları doğruluyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

7 Kasım Pazartesi günü evinde Sivasspor'u, 12 Kasım Cumartesi günü de Giresunspor'u ağırlayacak sarı-lacivertliler 2'de 2 yapmak istiyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

Ligde bir maç eksiğiyle 26 puanla lider olan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına kafası rahat girmeyi hedefliyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

9 Mart 2023'e kadar Avrupa'da maçı olmayacak sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arası sonrası ilk maçında da Trabzonspor'a konuk olacak.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

Avrupa maçlarının devreden çıkmasıyla artık daha sakin bir maç takvimine sahip olacak sarı-lacivertliler 9 Mart 2023'e kadar maksimum puanı toplamayı planlıyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

GOLCÜ FENERBAHÇE
Jorge Jesus yönetiminde hücumcu ve skorer bir kimlik edinen Fenerbahçe rakamlarıyla dikkat çekiyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

Sarı-lacivertliler, lig ve Avrupa'da 23 resmi maçta rakip filelere tam 56 gol gönderdi.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

Ligde halihazırda 34 golü olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de 22 gole ulaştı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

Özellikle B Grubu'nda 6 maçta 13 gol atılması gözlerden kaçmadı.

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