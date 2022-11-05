Jorge Jesus Fenerbahçe'de bunu da yaptı! Mustafa Denizli ve Veselinovic'ten sonra...

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus tarih yazıyor.
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus tarih yazıyor.
Portekizli çalıştırıcı sadece 3.5 ay gibi bir sürede hem Türkiye'de hem de Avrupa kupalarında arka arkaya önemli rekorlar kırdı.
Ligde maç eksiğiyle lider olan Jesus'un Fenerbahçe'si Avrupa Ligi'nde B Grubu'nu birinci bitirip direkt son 16 turuna yükseldi.
Ancak Jesus'un takımı bu başarıları elde ederken birçok ilke imza attı.
Süper Lig'de 11 maçta 34 gol atan sarı-lacivertli takım, 1959-60 sezonundan sonra en gollü sezon açılışını yaptı, lig rekorunu korudu.
Milliyet'in haberine göre, Süper Lig'de bu sezon Kadıköy'de 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Mustafa Denizli ve Veselinovic dönemlerinden sonra en iyi iç saha sezon başlangıcını yaptı.
Resmi maçlarda 29 Ağustos'tan beri kaybetmeyen Jesus'un ekibi 67 günde çıktığı 17 maçta 13 galibiyet 4 beraberlik aldı.
AVRUPA'DA NAMAĞLUP
Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda 6 maçta namağlup lider olan ve 14 puan toplayan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en iyi derecesini yakaladı.
Sarı-lacivertliler ilk kez bir Avrupa kupası grubunu yenilgisiz bitirdi ve en çok puanı topladı.
Ayrıca Avrupa Ligi'nde son 10 maçta kaybetmeyen Jesus'un öğrencileri, kulüp tarihinin Avrupa'daki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.
Jorge Jesus böylece kulüp tarihinde Avrupa'da bu rekoru kıran ilk hoca oldu.
ESAS HEDEF ŞAMPİYONLUK
Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayarak son 16 turuna kalan ve mart ayına kadar rahat olacak olan Fenerbahçe'de artık tüm konsantrasyon Süper Lig'e çevrilecek.
Jorge Jesus'un da Dinamo Kiev maçı sonrası 'En büyük hedefim Süper Lig' sözü bu planları doğruluyor.
7 Kasım Pazartesi günü evinde Sivasspor'u, 12 Kasım Cumartesi günü de Giresunspor'u ağırlayacak sarı-lacivertliler 2'de 2 yapmak istiyor.
Ligde bir maç eksiğiyle 26 puanla lider olan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına kafası rahat girmeyi hedefliyor.
9 Mart 2023'e kadar Avrupa'da maçı olmayacak sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arası sonrası ilk maçında da Trabzonspor'a konuk olacak.
Avrupa maçlarının devreden çıkmasıyla artık daha sakin bir maç takvimine sahip olacak sarı-lacivertliler 9 Mart 2023'e kadar maksimum puanı toplamayı planlıyor.
GOLCÜ FENERBAHÇE
Jorge Jesus yönetiminde hücumcu ve skorer bir kimlik edinen Fenerbahçe rakamlarıyla dikkat çekiyor.
Sarı-lacivertliler, lig ve Avrupa'da 23 resmi maçta rakip filelere tam 56 gol gönderdi.
Ligde halihazırda 34 golü olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de 22 gole ulaştı.
Özellikle B Grubu'nda 6 maçta 13 gol atılması gözlerden kaçmadı.
Sarı-lacivertliler resmi maçlarda 2.4'lük gol ortalaması tutturdu.