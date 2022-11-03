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İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Averajla lider konumda bulunan sarı-lacivertlilerin bir gözü de Rennes-Larnaca karşılaşmasında olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının tamamlanması sonrası Devler Ligi'nden Avrupa Ligi'ne gelen takımlar belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin son 32'ye kalması durumundaki muhtemel rakipleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 09:42
İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Aynı puana sahip olan Fenerbahçe ile Rennes, liderlik iddialarını son haftaya taşıdı.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Gruptan çıkmayı garantileyen ve 2. sırada yer alan Rennes ile liderlik mücadelesi veren Kanarya, grubu lider tamamlaması halinde doğrudan son 16 turuna yükselecek.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Fenerbahçe, grubu 2. sırada tamamlaması halinde ise son 32 turuna kalacak.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Temsilcimiz, son maçlar öncesi +1 averaj farkıyla zirvede yer alıyor.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Son maçlarda hem Fenerbahçe hem de Rennes sahadan galibiyetle ayrılırsa ve Rennes, Fenerbahçe'den 1 gol fazla atarsa her iki takımın puanları, averajları, attıkları ve yedikleri gol sayısı eşitlenecek.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

UEFA FORMATI NE DİYOR?

UEFA'nın formatına göre; grubu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar arasında oynanan maçlarda atılan gol sayısına bakılıyor.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Fenerbahçe ve Rennes arasında oynanan maçlar 2-2 ve 3-3 tamamlandığı için iki takımın da attığı ve yediği gol sayısı eşit durumda.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Atılan gol sayısında eşitlik olması durumunda, ilgili takımların attığı goller ve deplasman galibiyet sayısı gibi kriterler baz alınacak.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Bu yüzden Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev deplasmanında galibiyetle ayrılması kadar atacağı gol sayısı da büyük önem arz ediyor.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN AVRUPA LİGİ'NE GELEN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları salı ve çarşamba günü oynanan maçlarla sona erdi.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Gruplarda sıralamanın kesinleşmesinin ardından Devler Ligi'nden Avrupa Ligi'ne gelen takımlar da belli oldu.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda mücadele edecek.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Devler Ligi'nden Avrupa Ligi'ne gelen takımlar, son 32 turunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 2. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan takımlarsa doğrudan son 16'ya kalacak.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN UEFA AVRUPA LİGİ'NE KALAN TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting Lizbon, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla ve Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Bu takımlar, Fenerbahçe'nin grubu 2. sırada tamamlaması halinde sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri olacak.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

TRABZONSPOR İLE DE EŞLEŞEBİLİRLER

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor da mücadele ettiği H Grubu'nu 2. sırada tamamlaması halinde son 32'ye kalarak Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne gelen takımlarla eşleşecek.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Sahasında Ferencvaros'u ağırlayacak olan bordo-mavililerin gruptan çıkıp çıkmaması Monaco - Kızılyıldız maçının sonucuna bağlı...

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Monaco sahasında ağırlayacağı Kızılyıldız'ı yenmesi halinde grubu 2. sırada tamamlayıp son 32 turuna yükselecek. Trabzonspor, Ferencvaros'u yense bile Monaco'nun galip gelmesi durumunda yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

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