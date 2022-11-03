İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki 6. maçına çıkıyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki 6. maçına çıkıyor.
Sarı-lacivertliler, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
Polonya'nın Krakow kentindeki Mareşal Jozef Pilsudski Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
Aynı puana sahip olan Fenerbahçe ile Rennes, liderlik iddialarını son haftaya taşıdı.
Gruptan çıkmayı garantileyen ve 2. sırada yer alan Rennes ile liderlik mücadelesi veren Kanarya, grubu lider tamamlaması halinde doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Fenerbahçe, grubu 2. sırada tamamlaması halinde ise son 32 turuna kalacak.
Temsilcimiz, son maçlar öncesi +1 averaj farkıyla zirvede yer alıyor.
Son maçlarda hem Fenerbahçe hem de Rennes sahadan galibiyetle ayrılırsa ve Rennes, Fenerbahçe'den 1 gol fazla atarsa her iki takımın puanları, averajları, attıkları ve yedikleri gol sayısı eşitlenecek.
UEFA FORMATI NE DİYOR?
UEFA'nın formatına göre; grubu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar arasında oynanan maçlarda atılan gol sayısına bakılıyor.
Fenerbahçe ve Rennes arasında oynanan maçlar 2-2 ve 3-3 tamamlandığı için iki takımın da attığı ve yediği gol sayısı eşit durumda.
Atılan gol sayısında eşitlik olması durumunda, ilgili takımların attığı goller ve deplasman galibiyet sayısı gibi kriterler baz alınacak.
Bu yüzden Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev deplasmanında galibiyetle ayrılması kadar atacağı gol sayısı da büyük önem arz ediyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN AVRUPA LİGİ'NE GELEN TAKIMLAR BELLİ OLDU
Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları salı ve çarşamba günü oynanan maçlarla sona erdi.
Gruplarda sıralamanın kesinleşmesinin ardından Devler Ligi'nden Avrupa Ligi'ne gelen takımlar da belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda mücadele edecek.
Devler Ligi'nden Avrupa Ligi'ne gelen takımlar, son 32 turunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 2. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan takımlarsa doğrudan son 16'ya kalacak.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN UEFA AVRUPA LİGİ'NE KALAN TAKIMLAR
Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting Lizbon, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla ve Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
Bu takımlar, Fenerbahçe'nin grubu 2. sırada tamamlaması halinde sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri olacak.
TRABZONSPOR İLE DE EŞLEŞEBİLİRLER
UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor da mücadele ettiği H Grubu'nu 2. sırada tamamlaması halinde son 32'ye kalarak Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne gelen takımlarla eşleşecek.
Sahasında Ferencvaros'u ağırlayacak olan bordo-mavililerin gruptan çıkıp çıkmaması Monaco - Kızılyıldız maçının sonucuna bağlı...
Monaco sahasında ağırlayacağı Kızılyıldız'ı yenmesi halinde grubu 2. sırada tamamlayıp son 32 turuna yükselecek. Trabzonspor, Ferencvaros'u yense bile Monaco'nun galip gelmesi durumunda yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
Trabzonspor'un gruptan çıkması için Ferencvaros'u yenmesi ve Monaco'nun puan kaybetmesi gerekiyor.