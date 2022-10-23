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Fenerbahçe'den kiralık giden Mergim Berisha'da Almanya'da şov yapıyor! "Her an gol atabilir"

Fenerbahçe'den sezon başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha, yıldızını parlatmaya devam ediyor. Daha önce Bayern Münih'i attığı golle yıkan Berisha, takımının son oynadığı Leipzig karşılaşmasında da 1 gol 1 asist üretti. Berisha, hocasından övgü aldı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 13:19
Fenerbahçe'den kiralık giden Mergim Berisha'da Almanya'da şov yapıyor! "Her an gol atabilir"

Almanya Ligi'nin (Bundesliga) 11. haftasında Augsburg evinde Leipzig ile 3-3 berabere kaldı. Maçta 1 gol 1 asist üreten Mergim Berisha ile ilgili dikkati çeken ifadeler göze çarptı. Ayrıca Leipzig'in 3-0'dan geri döndüğü maçın ardından Augsburg Teknik Direktörü Enrico Maasen açıklamalarda bulundu.

'BERISHA HER AN GOL ATABİLİR'

Augsburg'un 3-3 berabere kaldığı maçta Mergim Berisha öne çıkan isimlerden biri oldu. Augsburg taraftarları maç sonunda, 'Her an Bayern Münih'e attığı gibi gol atabilir', 'Berisha, gerçek bir golcü' şeklinde yorumlar yaptı. Berisha ise sosyal medya hesabından attığı gol sonrası sevincinin görüntülendiği bir fotoğrafı paylaştı.

PERFORMANSI DİKKATİ ÇEKİYOR

Fenerbahçe'den kiralık olarak gittiği Augsburg ile sezon sonuna kadar kontratı olan Berisha bu sezon 2 gol 4 asistlik katkı yaptı. Penaltıdan 1 gol atan futbolcu, Ausburg'u kendisi adına yeniden patlama yapacağı 'doğru adres' olarak tanımlamıştı.

'KAZANAMAMAK SİNİR BOZUCUYDU'

Öte yandan Augsburg'u çalıştıran Enrico Maasen maç sonrası üzüntüsünü dile getirdi. 38 yaşındaki teknik adam, "Açıkçası kırmızı karta kadar harika bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim. Çocuklar elinden gelen her şeyi yapıyordu. İlk yarıda gereken tüm riskleri aldık. Devre arasına Berisha'nın golüyle önde girmemiz mutluluk vericiydi. Goller bulduk ama ikinci yarıda bazı hatalar yaptık. Gördüğümüz kırmızı kart da haklı bir karttı. Zaten dönüm noktası da o an oldu. Sonrasında goller yedik ve iyi organize olamadık. Bu maçta kazanamamak son derece sinir bozucuydu" ifadesini kullandı.

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