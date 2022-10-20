FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den çarpıcı Jorge Jesus değerlendirmesi!

ENDER BİLGİN - JESUS OLMAK
Fenerbahçe'ye gelmeden önce hepimizin Jorge Jesus hakkında bir fikri vardı.
ENDER BİLGİN - JESUS OLMAK
Fenerbahçe'ye gelmeden önce hepimizin Jorge Jesus hakkında bir fikri vardı.
Teknik direktör olarak saha içi vasıflarını aşağı yukarı biliyorduk.
Ama Fenerbahçe'ye geldikten sonra hem saha içi hem saha dışı özelliklerini daha iyi anlamaya, yakından tanımaya başladık.
Jesus her şeyden önce bir lider. Onu iyi teknik direktör yapan vasıfları arasında liderlik yeteneği ve oyuncularında uyandırdığı saygı duygusu ön plana çıkıyor.
Geçtiğimiz hafta atılan golden sonra seyircilerin ıslıkladığı Altay'a koşan futbolcularını durdurması ne kadar ince düşündüğünü ve olayların bir adım ötesini görebilme özelliğini gösteriyor.
Altay neden hedef olsun? O suçlu ya da hatalı değil ki teselli edilsin düşüncesini o hengâmede futbolcularına anlatmak herkesin harcı değildir.
Elbette Jesus'un da kendi doğruları ve sarsılmaz kuralları var.
Bu durumun handikapları olsa da büyük teknik direktörlerle çalışmak taviz vermeyi gerektiriyor.
Obradovic belki de en yakın ve doğru örnek.
Bu tip teknik adamlar hata bile yapsa sonuç almayı bilirler.
Ama bugün, ama yarın. 'Sabır' onları haklı çıkartır.
Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri.
Sarı-lacivertliler tam bir teknik direktör takımı oldu. Bu sezon şampiyonluk gelir mi? Kesin diyemem.
Ama söyleyebileceğim bir şey var. Fenerbahçe Jesus ile önünde, sonunda başarılı olur. Buna şüphem yok!