Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den çarpıcı Jorge Jesus değerlendirmesi!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den çarpıcı Jorge Jesus değerlendirmesi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, 20 puanla ikinci sıraya yerleşti. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus'u analiz eden Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 09:26
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den çarpıcı Jorge Jesus değerlendirmesi!

ENDER BİLGİN - JESUS OLMAK

Fenerbahçe'ye gelmeden önce hepimizin Jorge Jesus hakkında bir fikri vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den çarpıcı Jorge Jesus değerlendirmesi!

Teknik direktör olarak saha içi vasıflarını aşağı yukarı biliyorduk.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den çarpıcı Jorge Jesus değerlendirmesi!

Ama Fenerbahçe'ye geldikten sonra hem saha içi hem saha dışı özelliklerini daha iyi anlamaya, yakından tanımaya başladık.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den çarpıcı Jorge Jesus değerlendirmesi!

Jesus her şeyden önce bir lider. Onu iyi teknik direktör yapan vasıfları arasında liderlik yeteneği ve oyuncularında uyandırdığı saygı duygusu ön plana çıkıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den çarpıcı Jorge Jesus değerlendirmesi!

Geçtiğimiz hafta atılan golden sonra seyircilerin ıslıkladığı Altay'a koşan futbolcularını durdurması ne kadar ince düşündüğünü ve olayların bir adım ötesini görebilme özelliğini gösteriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den çarpıcı Jorge Jesus değerlendirmesi!

Altay neden hedef olsun? O suçlu ya da hatalı değil ki teselli edilsin düşüncesini o hengâmede futbolcularına anlatmak herkesin harcı değildir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den çarpıcı Jorge Jesus değerlendirmesi!

Elbette Jesus'un da kendi doğruları ve sarsılmaz kuralları var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den çarpıcı Jorge Jesus değerlendirmesi!

Bu durumun handikapları olsa da büyük teknik direktörlerle çalışmak taviz vermeyi gerektiriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den çarpıcı Jorge Jesus değerlendirmesi!

Obradovic belki de en yakın ve doğru örnek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den çarpıcı Jorge Jesus değerlendirmesi!

Bu tip teknik adamlar hata bile yapsa sonuç almayı bilirler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den çarpıcı Jorge Jesus değerlendirmesi!

Ama bugün, ama yarın. 'Sabır' onları haklı çıkartır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den çarpıcı Jorge Jesus değerlendirmesi!

Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den çarpıcı Jorge Jesus değerlendirmesi!

Sarı-lacivertliler tam bir teknik direktör takımı oldu. Bu sezon şampiyonluk gelir mi? Kesin diyemem.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den çarpıcı Jorge Jesus değerlendirmesi!

Ama söyleyebileceğim bir şey var. Fenerbahçe Jesus ile önünde, sonunda başarılı olur. Buna şüphem yok!

DİĞER
Neslihan Atagül'ün Rus annesi filmlerden fırlamış gibi! Meğer Neslihan Atagül'ün güzelliği annesinden geliyormuş!
Alişan'ın eşi Buse Varol kaynı Selçuk Tektaş'ın ölümüyle ilgili konuştu gözyaşlarını tutamadı: "Su içerken bile vicdan azabı çekti!"
G.Saray - Kastamonu ÖZET İZLE
Flaş sözler! "11 çıksa kimse şaşırmaz"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'
F.Bahçe nefes aldırmıyor! Her dakika tehdit
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? KPSS sorgulama ekranı
İstanbul barajları doluluk oranı (20 Ekim 2022)
Kanal D CANLI İZLE (HD) - Kanal D YAYIN AKIŞI / KANAL D CANLI İZLE📺
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak' Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak' 09:15
G.Saray'dan Caner Erkin sürprizi! Bomba iddia G.Saray'dan Caner Erkin sürprizi! Bomba iddia 07:57
Flaş sözler! "11 çıksa kimse şaşırmaz" Flaş sözler! "11 çıksa kimse şaşırmaz" 07:48
Galatasaray'dan gol resitali Galatasaray'dan gol resitali 07:20
Hamza Akman: Hayalim gerçek oldu Hamza Akman: Hayalim gerçek oldu 07:18
Berkan Kutlu’dan alkışlık performans Berkan Kutlu’dan alkışlık performans 07:16
Daha Eski
Aslantepe’de ilklerin gecesi Aslantepe’de ilklerin gecesi 07:07
Aslan'dan isyan var! İşte itiraz edilen pozisyonlar Aslan'dan isyan var! İşte itiraz edilen pozisyonlar 06:33
F.Bahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Flaş iddia F.Bahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Flaş iddia 01:41
Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında... Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında... 01:35
Başlangıç Başlangıç 01:34
O G.Saraylı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı! O G.Saraylı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı! 01:31