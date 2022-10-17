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MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Ankaragücü FB maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. İki takım da zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ankaragücü - Fenerbahçe maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 19:55 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 20:10
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Ankaragücü FB maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaşıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapıyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı MKE Ankaragücü ise güçlü rakibi karşısında kazanmak istiyor.

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

MKE Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Tolga, Taylan, Emre, Beridze, Jese, Ali Sowe

Fenerbahçe: Altay, Gustavo Henrique, Szalai, Serdar, Ferdi, Osayi, Lincoln, Crespo, Valencia, İrfan, Batshuayi

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK!

Kanarya, karşılaşmanın oynanacağı Ankara'ya 6 eksikle gitti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Emre Mor, Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan, Arao ve Zajc kafilede yer almadı.

ANKARAGÜCÜ'NDE 2 İSİM YOK!

Ev sahibi Ankaragücü'nde ise Diack ve Marlon sakatlıkları nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.

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