MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Ankaragücü FB maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaşıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı MKE Ankaragücü ise güçlü rakibi karşısında kazanmak istiyor.
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
MKE Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Tolga, Taylan, Emre, Beridze, Jese, Ali Sowe
Fenerbahçe: Altay, Gustavo Henrique, Szalai, Serdar, Ferdi, Osayi, Lincoln, Crespo, Valencia, İrfan, Batshuayi
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK!
Kanarya, karşılaşmanın oynanacağı Ankara'ya 6 eksikle gitti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Emre Mor, Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan, Arao ve Zajc kafilede yer almadı.
ANKARAGÜCÜ'NDE 2 İSİM YOK!
Ev sahibi Ankaragücü'nde ise Diack ve Marlon sakatlıkları nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.