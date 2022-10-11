FENERBAHÇE HABERİ: O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

ADAPTASYON PROBLEMİ

İkinci seçenek olarak da Jorge Jesus'un oyun sistemi ve tarzına uyum sağlamak kolay olmuyor. Altay'ın geldiği 2019'dan beri ilk kez bu denli bir hücum futbolu benimsendi. Savunma hem çok önde kuruluyor hem de belirlenen ofsayt taktiğiyle rakip savunmaların sürekli defans arkası koşu tehdidi bulunuyor.