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FENERBAHÇE HABERİ: O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Karagümrük galibiyetinin sevinci yaşanırken bir yandan da yenilen 4 gol üzerine özeleştiri yapılıyor. Defans bloğunun verdiği boşluklar ve kaleci Altay Bayındır'ın gösterdiği performans tepkileri de beraberinde getirdi. Kadıköy'de tribünlerin bir kısmı genç file bekçisine tepki gösterdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır ile ilgili flaş gerçekler ortaya çıktı. İşte son dönemdeki formsuzluğun sebebi ve Volkan Demirel detayı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 10:33
FENERBAHÇE HABERİ: O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Süper Lig'in 9. haftasında Karagümrük'ü tarihe geçen maçta 5-4 yenen Fenerbahçe'de galibiyet kadar Altay Bayındır'ın performansı da konuşuldu.

FENERBAHÇE HABERİ: O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Altay, Karagümrük mücadelesinde de arka arkaya golleri yiyince tribünlerde bazı taraftarların tepkisini aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Ligde Fenerbahçe kalesine gelen 29 isabetli şutun 10'u golle sonuçlandı. Ligde 8 maçta kalesinde 10 gol gören ve maç başına 1.25 gol yeme oranı tutturan sarı-lacivertlilerde 24 yaşındaki kalecinin yaşadığı düşüş dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Milliyet'in haberine göre; Altay'ın bu sezona bocalayarak başlamasında 2 neden ön plana çıkıyor. İlk olarak yıllardır Fenerbahçe'de yedek kaleci istikrarsızlığı yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Rekabeti sağlayacak bir ikinci kalecinin olmayışı önce Volkan Demirel şimdi de Altay Bayındır'ı olumsuz etkiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

2015'te Mert Günok'un ayrılmasından sonra Fenerbahçe'de ikinci kaleci eksikliği hep hissedildi. 2015-16 sezonunda Fabiano ile başlayan bu süreçte sırasıyla Kameni, Harun Tekin, Berke Özer ve İrfan Can Eğribayat geldi. Altyapıdan Erten Ersu, Oytun Özdoğan ve Ertuğrul Çetin gibi kaleciler yetişse de 1 numarayı zorlayacak duruma ulaşamadılar.

FENERBAHÇE HABERİ: O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

ADAPTASYON PROBLEMİ
İkinci seçenek olarak da Jorge Jesus'un oyun sistemi ve tarzına uyum sağlamak kolay olmuyor. Altay'ın geldiği 2019'dan beri ilk kez bu denli bir hücum futbolu benimsendi. Savunma hem çok önde kuruluyor hem de belirlenen ofsayt taktiğiyle rakip savunmaların sürekli defans arkası koşu tehdidi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira ve İsmail Kartal dönemlerinde daha dengeli bir defans hattı vardı. Altay, Jesus'un oynattığı sistemle ilk kez çalışıyor. Bu durum adaptasyon sorunları ve hataları getirebiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

VOLKAN DA ZORLANMIŞTI
Altay Bayındır'ın özellikle son dönemde rekabetten uzak olması ve ikinci kalecilerin her sezon değişmesi durumunu Volkan Demirel de yaşamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Volkan Demirel'in futbol kariyerinin son yıllarında benzer performansı öne çıkmış ve eleştirilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Özellikle de 2010-2015 arası takımın yedek kalecisi olan Mert Günok'un ayrılmasıyla istenen istikrar sağlanamamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
2019 yılından beri Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır'ın sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. Şu anda takımın birinci kaptanı olan Altay'la sözleşme görüşmelerinde herhangi bir sıkıntı olacağı düşünülmüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Tamamen sezona ve maçlara odaklanıldığı için kontrat meselelerinin göz önünde tutulması istenmiyor. Başta Başkan Ali Koç olmak üzere kulüp içerisindeki herkes Altay'ın uzun yıllar takımda kalmasını hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Kadıköy'de bazı taraftarların Altay Bayındır'a tepki göstermesi Jorge Jesus'u da etkiledi. Basın toplantısında genç kaleciyi destekleyen Jesus, maç içerisinde de ilginç bir görüntüyle konuşuldu.

FENERBAHÇE HABERİ: O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Takımın attığı 4. golden sonra bazı oyuncuların Altay'a destek olmaya gitmesine kızan Portekizli çalıştırıcı, 24 yaşındaki kaleciyi daha fazla baskı altına almamak için bu tepkiyi verdi.

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