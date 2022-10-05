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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Luis Suarez heyecanı! Jorge Jesus yönetimle görüştü

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi çalışmaları hızla başlamış durumda. Golcü arayışlarına başlayan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın, Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda dünya yıldızı Luis Suarez ile temaslara başlayacağı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Luis Suarez heyecanı! Jorge Jesus yönetimle görüştü

Fenerbahçe'de gözler Ocak ayı transfer dönemine çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Luis Suarez heyecanı! Jorge Jesus yönetimle görüştü

Sarı-lacivertliler bu sezon Konya ve Beşiktaş karşılaşmaları dışında ligde her maçta gol atsa da Jorge Jesus hücumda tamamen durdurulamaz hale gelmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Luis Suarez heyecanı! Jorge Jesus yönetimle görüştü

Portekizli hocanın gözü ise 31 Aralık'ta Nacional'la sözleşmesi bitecek olan Luis Suarez'de.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Luis Suarez heyecanı! Jorge Jesus yönetimle görüştü

Suarez'in performansını yakından takip eden Jesus, Uruguaylı golcüyü devre arasında kadroya katmanın hayalini kuruyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Luis Suarez heyecanı! Jorge Jesus yönetimle görüştü

Jesus'un bu konuyu bazı yöneticilerle görüştüğü de belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Luis Suarez heyecanı! Jorge Jesus yönetimle görüştü

35 yaşındaki Suarez'le Los Angeles Galaxy de ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Luis Suarez heyecanı! Jorge Jesus yönetimle görüştü

JESUS ONLARI İSTEMİŞTİ

F.Bahçe'nin hocası transfer döneminde 7 golcünün ismini vermiş ancak çeşitli nedenlerle hiçbiri olmayınca Batshuayi alınmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Luis Suarez heyecanı! Jorge Jesus yönetimle görüştü

Jesus'un istediği golcüler ve gittiği takımlar şunlar:

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Luis Suarez heyecanı! Jorge Jesus yönetimle görüştü

Maxi Gomez-Trabzonspor

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