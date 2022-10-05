TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Luis Suarez heyecanı! Jorge Jesus yönetimle görüştü

Fenerbahçe'de gözler Ocak ayı transfer dönemine çevrilmiş durumda.
Fenerbahçe'de gözler Ocak ayı transfer dönemine çevrilmiş durumda.
Sarı-lacivertliler bu sezon Konya ve Beşiktaş karşılaşmaları dışında ligde her maçta gol atsa da Jorge Jesus hücumda tamamen durdurulamaz hale gelmek istiyor.
Portekizli hocanın gözü ise 31 Aralık'ta Nacional'la sözleşmesi bitecek olan Luis Suarez'de.
Suarez'in performansını yakından takip eden Jesus, Uruguaylı golcüyü devre arasında kadroya katmanın hayalini kuruyor.
Jesus'un bu konuyu bazı yöneticilerle görüştüğü de belirtildi.
35 yaşındaki Suarez'le Los Angeles Galaxy de ilgileniyor.
JESUS ONLARI İSTEMİŞTİ
F.Bahçe'nin hocası transfer döneminde 7 golcünün ismini vermiş ancak çeşitli nedenlerle hiçbiri olmayınca Batshuayi alınmıştı.
Jesus'un istediği golcüler ve gittiği takımlar şunlar:
Boupendza-Al Shabab
Carlos Vinicius-Fulham