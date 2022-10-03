Ofsayt tuzağı!

Kanarya'da Jorge Jesus yine 3'lü savunma ile maça başladı. Gustavo Henrique, Serdar Aziz ve Attila Szalai'ye sağda Ferdi Kadıoğlu, solda Lincoln Henrique eşlik etti. Bu beşli Beşiktaş'ın akınlarında hep doğru pozisyon aldı. Siyahbeyazlı ekibin savunma arkasına attığı toplarda hep onları ofsayta düşürdüler. Siyah-beyazlılar karşılaşma boyunca bu soruna çare bulamadılar. Karşılaşma boyunca sadece Tayyip Talha Suruç bir defa savunma arkasına sarktı. O poziyon da duran topla geldi. Bunun haricinde Fenerbahçe savunma hattı hata yapmadı. Beşiktaş sadece duran toplarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Akan oyunda rakibe pozisyon vermediler.
38 DEFA FAUL ÇALDI
Derbinin hakemi Volkan Bayarslan ikili mücadelelerde fazla taviz vermedi. 44 yaşındaki hakem 90 dakika boyunca 38 defa oyunu faul düdüğüyle durdurdu. Gün içinde oynanan Manchester City-Manchester United derbisinde maç sadece 12 defa faul sebebiyle durmuştu.
3 MAÇTIR KALE KAPALI
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, stoperler ve takım savunması rakiplere göz açtırmıyor. Sarı-lacivertliler, 2-0'lık Kayserispor ve 5-0'lık Alanyaspor maçlarından sonra Beşiktaş ile derbide 0-0 berabere kaldılar. 3 maçtır kalelerine gol görmüyorlar.