Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası Jorge Jesus: İyi bir sonuç değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, beraberliğin iki takım için de iyi bir sonuç olmadığını ifade etti.



İşte o sözler...

Jorge Jesus: Ne Beşiktaş için ne de Fenerbahçe için iyi bir sonuç değil. Fenerbahçe, ilk 70 dakikada daha iyi olan taraftı ama Beşiktaş, son 15-20 dakikada bizden daha iyiydi.

Defansif anlamda iyi organize olan bir takıma karşı oynadık. Defansif olarak biz de iyiyiz. Ligin en çok gol atan takımı olmamıza rağmen bu her zaman gol atacak durumda değiliz, gol atamadık diye ofansif anlamda iyi değildik de diyemem.

AEK Larnaca maçını düşünmeye başladık. Liderliği devam ettirmek için kazanmak istiyoruz. Çok dengeli bir grup. Her takım gruptan çıkabilir. Rennes ve Dinamo Kiev favori. Ama dışarıdan Fenerbahçe ve AEK Larnaca geliyor.