Dimitris Pelkas konuştu! Fenerbahçe'den Hull City'e bonservisini alacak mı?

Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve Hull City'de kiralık forma giyen Dimitris Pelkas, İngiliz basınına konuştu.

Pelkas, kendisine sorulan "Hull City'de kalacak mısın?" sorusunu yanıtladı.

İşte Yunan yıldızın o açıklamaları...

"Şimdilik bu soruya cevap veremem. (Hull City'de kalacak mısın? Sorusuna) Buraya futbol oynamayı özlediğim için geldim. Oynamak istiyorum ve takımıma yardım etmek istiyorum. Bu ligi daha yakından tanımak istiyorum. Küçüklüğümden beri İngiltere'de oynamak istiyordum ve hayalim gerçek oldu.

Bu, benim daha iyi yerlere gelip gelmeyeceğimi ölçmek için bir meydan okuma. Karar verme zamanı geldiğinde bu soruyu cevaplayabilirim."

