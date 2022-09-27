Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Arao'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor"

Fenerbahçeli Arao'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Willian Arao, sarı lacivertlilerin resmi yayın organına açıklamalarda bulundu. Arao, Beşiktaş derbisini değerlendirirken, "Bazen derbide kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor." ifadesini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 16:51 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 17:08
Fenerbahçeli Arao'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor"

"Şu an iyi oynuyoruz. Her maç üzerine koyarak devam ediyoruz. Jesus dile getiriyor, taraftarlar da bunu görüyor.

Fenerbahçeli Arao'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor"

Her maç daha az hata yapıyoruz. Hala en iyi seviyemizde değiliz. Her geçen gün daha iyi olmaya ve hocamızın söylediklerine adapte olmaya çalışıyoruz."

Fenerbahçeli Arao'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor"

"Derbi maçlarına çıkarken mutlu ve gururlu olurum. Brezilyalı çocukların hayalidir derbilerde oynamak. Ben derbi haftaları çok mutlu olurum. Hayalimi bir kez daha gerçekleştiriyor olurum."

Fenerbahçeli Arao'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor"

"Derbi maçları farklıdır. Mental ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanmalısınız ki en iyi performansınızı verebilirsiniz."

Fenerbahçeli Arao'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor"

"YouTube'da eski derbileri izliyorum. Atmosfer nasıl oluyor, taraftar ve oyuncuların reaksiyonları nasıl inceliyorum.

Fenerbahçeli Arao'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor"

ALEX DE SOUZA İLE KONUŞTUM
Türkiye'ye gelmeden önce Alex de Souza ile konuştum.

Fenerbahçeli Arao'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor"

Kendisi bana derbilerin önemini anlattı. Beşiktaş derbisine hazırdan da fazlasıyım."

Fenerbahçeli Arao'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor"

"Jesus'u çok büyük bir teknik direktör olarak tanımlıyorum. Çalıştığım en iyisi. Ondan her gün bir şeyler öğrenebiliyorum. Bu da bir oyuncu için çok önemli. Devamlı gelişim gösteriyorsunuz. Çok talepkar biri. Bu nedenle her zaman yüksek seviyede oluyorsunuz."

Fenerbahçeli Arao'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor"

"Yapmasını istediği bir şeyi yapmadığınızda ve yapmamanızı istediği bir şeyi yaptığınızda çok sinirlenebiliyor. Maçı yaşayarak izliyor.

Fenerbahçeli Arao'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor"

Buna alıştık. Şahsi bir durum olmadığını biliyoruz. Oyuncuyu ve takımını geliştirmek istiyor. Çok talepkar biri."

Fenerbahçeli Arao'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor"

"Gol atıp, asist yapıp kötü oynamaktansa görevlerimi iyi yapıp gol atmamayı tercih ederim. Hem iyi oynayıp hem takım yardım ediyorsam ne mutlu bana. Benim sahadaki görevlerim farklı."

Fenerbahçeli Arao'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor"

"İlk golümü bir an önce atmak istiyorum. Çünkü, oğlum bana sürekli ne zaman gol atacağımı soruyor.

Fenerbahçeli Arao'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor"

UMARIM DERBİDE GOL ATARIM
Umarım derbide gol atarım. Ancak, gol atmamdan ziyade derbiyi kazanırız."

Fenerbahçeli Arao'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor"

"Oğlum çok iyi bir Fenerbahçeli oldu.

Fenerbahçeli Arao'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor"

Fenerbahçe'ye gelmeden önce sürekli 'Sen Fenerbahçe'de mi oynayacaksın' diye sorup duruyordu. Şimdi de gol atmam için baskı yapıyor."

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