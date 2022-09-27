Fenerbahçeli Arao'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor"

"Jesus'u çok büyük bir teknik direktör olarak tanımlıyorum. Çalıştığım en iyisi. Ondan her gün bir şeyler öğrenebiliyorum. Bu da bir oyuncu için çok önemli. Devamlı gelişim gösteriyorsunuz. Çok talepkar biri. Bu nedenle her zaman yüksek seviyede oluyorsunuz."