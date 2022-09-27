Fenerbahçeli Arao'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor"

"Şu an iyi oynuyoruz. Her maç üzerine koyarak devam ediyoruz. Jesus dile getiriyor, taraftarlar da bunu görüyor.
"Şu an iyi oynuyoruz. Her maç üzerine koyarak devam ediyoruz. Jesus dile getiriyor, taraftarlar da bunu görüyor.
Her maç daha az hata yapıyoruz. Hala en iyi seviyemizde değiliz. Her geçen gün daha iyi olmaya ve hocamızın söylediklerine adapte olmaya çalışıyoruz."
"Derbi maçlarına çıkarken mutlu ve gururlu olurum. Brezilyalı çocukların hayalidir derbilerde oynamak. Ben derbi haftaları çok mutlu olurum. Hayalimi bir kez daha gerçekleştiriyor olurum."
"Derbi maçları farklıdır. Mental ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanmalısınız ki en iyi performansınızı verebilirsiniz."
"YouTube'da eski derbileri izliyorum. Atmosfer nasıl oluyor, taraftar ve oyuncuların reaksiyonları nasıl inceliyorum.
ALEX DE SOUZA İLE KONUŞTUM
Türkiye'ye gelmeden önce Alex de Souza ile konuştum.
Kendisi bana derbilerin önemini anlattı. Beşiktaş derbisine hazırdan da fazlasıyım."
"Jesus'u çok büyük bir teknik direktör olarak tanımlıyorum. Çalıştığım en iyisi. Ondan her gün bir şeyler öğrenebiliyorum. Bu da bir oyuncu için çok önemli. Devamlı gelişim gösteriyorsunuz. Çok talepkar biri. Bu nedenle her zaman yüksek seviyede oluyorsunuz."
"Yapmasını istediği bir şeyi yapmadığınızda ve yapmamanızı istediği bir şeyi yaptığınızda çok sinirlenebiliyor. Maçı yaşayarak izliyor.
Buna alıştık. Şahsi bir durum olmadığını biliyoruz. Oyuncuyu ve takımını geliştirmek istiyor. Çok talepkar biri."
"Gol atıp, asist yapıp kötü oynamaktansa görevlerimi iyi yapıp gol atmamayı tercih ederim. Hem iyi oynayıp hem takım yardım ediyorsam ne mutlu bana. Benim sahadaki görevlerim farklı."
"İlk golümü bir an önce atmak istiyorum. Çünkü, oğlum bana sürekli ne zaman gol atacağımı soruyor.
UMARIM DERBİDE GOL ATARIM
Umarım derbide gol atarım. Ancak, gol atmamdan ziyade derbiyi kazanırız."
"Oğlum çok iyi bir Fenerbahçeli oldu.
Fenerbahçe'ye gelmeden önce sürekli 'Sen Fenerbahçe'de mi oynayacaksın' diye sorup duruyordu. Şimdi de gol atmam için baskı yapıyor."