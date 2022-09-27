Haberler Fenerbahçe Gabigol'ün Fenerbahçe transferi iddialarına dair resmi açıklama geldi! "Bu bir şaka mı?"

Gabigol'ün Fenerbahçe transferi iddialarına dair resmi açıklama geldi! "Bu bir şaka mı?"

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, Gabriel Barbosa - Fenerbahçe transfer spekülasyonlarına dair konuştu. Braz konuşmasının bir bölümünde, kendisine yöneltilen Gabigol - Fenerbahçe transfer iddalarına dair ilginç bir cevap verdi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 13:20
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Gabigol'ün Fenerbahçe transferi iddialarına dair resmi açıklama geldi! "Bu bir şaka mı?"

Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Gabriel Barbosa'ya ilişkin Flamengo Başkan Yardımcısı Marco Braz açıklamalarda bulundu.

Braz yaptığı açıklamda şu ifadelere yer verdi:

"Gabigol'ü almak mı? Bu bir şaka olmalı. Serbest kalma maddesi 35 milyon euro.

Türkler bu parayı veremez. Parasını veren dünya üzerindeki her kulüp teklif yapabilir, çünkü kontratlı oyuncumuz ama Gabriel'in oraya gitmeyeceğinden eminim. Bu bir şaka olmalı ve hadi ciddi şeylerden konuşalım. Flamengo'dan başka bir yere gidecek olursa, bu Fenerbahçe olmaz, başka seçenekler oldu.

"HAYALİ PREMIER LİG"
Gabigol'ün Avrupa'ya uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Onun hayali Premier Lig'de oynamak olabilir. Sadece daha rahat olabileceğini düşündüğü 2 ligden teklif gelirse ayrılacağını düşünüyorum."

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’ye hediyesi olmuştu! Yıldız futbolcu Avrupa’nın zirvesine yerleşti…
Sosyal medyada beğeni uğruna magandalık yaptılar
Montella'dan Süper Lig itirafı! "Beni motive ediyor"
Jesus gerçeğini açıkladı! "Dönmek istedi ama..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus gerçeğini açıkladı! "Dönmek istedi ama..."
Cocu'nun yeni adresi belli oldu
TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
27 Eylül 2022 Döviz Kuru - Dolar ne kadar oldu?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kosova - Güney Kıbrıs maçı saat kaçta? Kosova - Güney Kıbrıs maçı saat kaçta? 13:45
G.Saray A. Demirspor maçına hazırlanıyor G.Saray A. Demirspor maçına hazırlanıyor 13:44
UEFA'dan Karadağ-Finlandiya maçına soruşturma! UEFA'dan Karadağ-Finlandiya maçına soruşturma! 13:29
Sivasspor boş tribünlere oynuyor! Sivasspor boş tribünlere oynuyor! 13:27
F.Bahçe iddialarına dair flaş sözler! "Bu şaka mı?" F.Bahçe iddialarına dair flaş sözler! "Bu şaka mı?" 13:20
Engin ateş püskürdü! "Görevine devam mı edecek?" Engin ateş püskürdü! "Görevine devam mı edecek?" 13:13
Daha Eski
Gözü F.Bahçe derbisinde! Chelsea ve Arsenal gibi... Gözü F.Bahçe derbisinde! Chelsea ve Arsenal gibi... 13:05
Kara kara düşünüyor! Şimdi ne olacak? Kara kara düşünüyor! Şimdi ne olacak? 12:41
Yıldızoğlu ile yollar ayrıldı! TBF resmen açıkladı... Yıldızoğlu ile yollar ayrıldı! TBF resmen açıkladı... 12:39
Beşiktaş Avrupa'da Cholet Basket'in konuğu Beşiktaş Avrupa'da Cholet Basket'in konuğu 12:28
İsveç - Slovenya maçı saat kaçta? İsveç - Slovenya maçı saat kaçta? 12:22
Norveç - Sırbistan maçı saat kaçta? Norveç - Sırbistan maçı saat kaçta? 12:16