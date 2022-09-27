Gabigol'ün Fenerbahçe transferi iddialarına dair resmi açıklama geldi! "Bu bir şaka mı?"

Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Gabriel Barbosa'ya ilişkin Flamengo Başkan Yardımcısı Marco Braz açıklamalarda bulundu.

Braz yaptığı açıklamda şu ifadelere yer verdi:

"Gabigol'ü almak mı? Bu bir şaka olmalı. Serbest kalma maddesi 35 milyon euro.

Türkler bu parayı veremez. Parasını veren dünya üzerindeki her kulüp teklif yapabilir, çünkü kontratlı oyuncumuz ama Gabriel'in oraya gitmeyeceğinden eminim. Bu bir şaka olmalı ve hadi ciddi şeylerden konuşalım. Flamengo'dan başka bir yere gidecek olursa, bu Fenerbahçe olmaz, başka seçenekler oldu.

"HAYALİ PREMIER LİG"

Gabigol'ün Avrupa'ya uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Onun hayali Premier Lig'de oynamak olabilir. Sadece daha rahat olabileceğini düşündüğü 2 ligden teklif gelirse ayrılacağını düşünüyorum."