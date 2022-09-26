Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'un eski öğrencisi itiraf etti! "10 farklı ligin maçını izletti ve..."

Jorge Jesus'un eski öğrencisi itiraf etti! "10 farklı ligin maçını izletti ve..."

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus'u, eski öğrencisi Roma anlattı. Belenenses'te Jesus ile beraber çalışan Roma, konuşmasında Jesus ile ilgili ilginç bir anısından da bahsetti. İşte Roma'nın o sözleri ve Jesus ile olan ilginç anısı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 10:26 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 10:27
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Jorge Jesus'un eski öğrencisi itiraf etti! "10 farklı ligin maçını izletti ve..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Belenenses'teki eski öğrencilerinden Roma, Portekizli teknik adam ile ilgili ilginç bir anısını anlattı. İşte o sözler...

Jorge Jesus'un eski öğrencisi itiraf etti! "10 farklı ligin maçını izletti ve..."

"Belenenses'e transfer olduğumda Jorge Jesus'un kim olduğunu bilmiyordum. Sıkıcı bir adam gibi duruyordu.

Jorge Jesus'un eski öğrencisi itiraf etti! "10 farklı ligin maçını izletti ve..."

Beni bir kez evine davet etti. Akşam yemeği yiyecektik. Evinde 10 tane televizyon vardı.

Jorge Jesus'un eski öğrencisi itiraf etti! "10 farklı ligin maçını izletti ve..."

10 farklı ligin maçı yayınlanıyordu. Akşam yemeği yedik, bir şey söylemedi.

Jorge Jesus'un eski öğrencisi itiraf etti! "10 farklı ligin maçını izletti ve..."

Sonra bana "Hadi oturma odasına gidelim" dedi.

Jorge Jesus'un eski öğrencisi itiraf etti! "10 farklı ligin maçını izletti ve..."

10 televizyon gördüğümde şaşırdım ve bana "Burada, 10 farklı ligin hepsini göreceksin, sonra sana nasıl oynamanızı istediğimi açıklayacağım." dedi.

Jorge Jesus'un eski öğrencisi itiraf etti! "10 farklı ligin maçını izletti ve..."

Sonra ben, "Bayım, uyumak istiyorum." dedim. Bana, "Hayır, uyumaya vaktin yok, nasıl olursan ol seni antrenmana çıkarırım." dedi.

Jorge Jesus'un eski öğrencisi itiraf etti! "10 farklı ligin maçını izletti ve..."

Tüm maçları izledim ve şafakta evinden ayrıldım.

Jorge Jesus'un eski öğrencisi itiraf etti! "10 farklı ligin maçını izletti ve..."

Tabii, ertesi gün idmana gitmedim.

Jorge Jesus'un eski öğrencisi itiraf etti! "10 farklı ligin maçını izletti ve..."

Bana çok şey öğreten bir adamdı.

Jorge Jesus'un eski öğrencisi itiraf etti! "10 farklı ligin maçını izletti ve..."

Teknik, taktik olarak, futbol kariyerim boyunca en çok bilgi edindiğim hocaydı.

Jorge Jesus'un eski öğrencisi itiraf etti! "10 farklı ligin maçını izletti ve..."

O, teknik ve taktik anlamında en iyisiydi. Birinci sınıftı.

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