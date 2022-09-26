Haberler Fenerbahçe Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen milli eldiven Harun Tekin önemli açıklamalarda bulundu. Harun yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de geçirdiği zamanlardan bahsederken, Altay Bayındır hakkında da konuştu. İşte Harun Tekin'in yaptığı o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 12:59
Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

Eski Fenerbahçeli ve şu anda Eyüpspor'un oyuncusu olan Harun Tekin, Milliyet'e konuştu. Hatun yaptığı açıklamada, sarı lacivertlilerde geçen zamandan bahsederken, Altay Bayındır hakkında da önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

"Benim de yeni bir heyecana ihtiyacım vardı. Eyüpspor'un kısa ve uzun vadedeki hedefleri, başkanımızın isteği ve kişisel hedefleri beni heyecanlandırdı.

Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

Yeni bir yapılanma var bu kulüpte.

Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

Şu ana kadar da çok mutluyum burada olduğum için. Benim de hedeflerim var, inşallah bu hedeflere hep beraber ulaşırız.

Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

"FENERBAHÇE'DE ZOR YILLARIM GEÇTİ"
Fenerbahçe'ye gidiş sürecimde gerçekten... Bursaspor'da 8 sene oynamıştım. Orada da çok başarılı olmuştum.

Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

Transfer dönemimde dediğiniz gibi yeni bir yapılanma vardı Fenerbahçe'de.

Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

O yıllar zor geçmişti gerçekten. Kötü gitmiştik 1-2 sene.

Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

Takım olarak iyi bir şey verememiştik.

Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

3 yıl oynadım Fenerbahçe'de ve sözleşmem bitti, ayrıldım.

Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

Daha sonra Kasımpaşa'ya gittim. Her futbolcu için bazı dönüm noktaları vardır.

Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

Benim Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye gitmem, Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya gitmem hepsi birer dönüm noktası.

Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

Ama benim şu an hedeflerim var, 33 yaşındayım daha. Elimden geleni yapıp oynayabildiğim sürece oynamak istiyorum.

Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

"ALTAY ÇOK YETENEKLİ"
Altay kardeşim ilk transfer olduğunda da gözlemlediğim çok yetenekli olduğuydu zaten. Beraber iki güzel sene geçirdik.

Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

Çok çalışkan, efendi ve düzgün bir insan. Görüşüyoruz her zaman.

Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

Her zaman başarılı olmasını diliyorum ve olacağına da inanıyorum. Önünde uzun yıllar var.

Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

Zaten iyi bir yerde oynuyor. Zaten konuşuyoruz ve kendisi de her şeyin bilincinde.

Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

Bence yurt dışında oynaması gerekiyor.

Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

Burada misyonunu tamamladıktan sonra, gelişimini tamamladıktan sonra yurt dışında oynaması gerekiyor.

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