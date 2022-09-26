Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! "Çok zor geçmişti"

Eski Fenerbahçeli ve şu anda Eyüpspor'un oyuncusu olan Harun Tekin, Milliyet'e konuştu. Hatun yaptığı açıklamada, sarı lacivertlilerde geçen zamandan bahsederken, Altay Bayındır hakkında da önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Eski Fenerbahçeli ve şu anda Eyüpspor'un oyuncusu olan Harun Tekin, Milliyet'e konuştu. Hatun yaptığı açıklamada, sarı lacivertlilerde geçen zamandan bahsederken, Altay Bayındır hakkında da önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler...
"Benim de yeni bir heyecana ihtiyacım vardı. Eyüpspor'un kısa ve uzun vadedeki hedefleri, başkanımızın isteği ve kişisel hedefleri beni heyecanlandırdı.
Yeni bir yapılanma var bu kulüpte.
Şu ana kadar da çok mutluyum burada olduğum için. Benim de hedeflerim var, inşallah bu hedeflere hep beraber ulaşırız.
"FENERBAHÇE'DE ZOR YILLARIM GEÇTİ"
Fenerbahçe'ye gidiş sürecimde gerçekten... Bursaspor'da 8 sene oynamıştım. Orada da çok başarılı olmuştum.
Transfer dönemimde dediğiniz gibi yeni bir yapılanma vardı Fenerbahçe'de.
O yıllar zor geçmişti gerçekten. Kötü gitmiştik 1-2 sene.
Takım olarak iyi bir şey verememiştik.
3 yıl oynadım Fenerbahçe'de ve sözleşmem bitti, ayrıldım.
Daha sonra Kasımpaşa'ya gittim. Her futbolcu için bazı dönüm noktaları vardır.
Benim Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye gitmem, Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya gitmem hepsi birer dönüm noktası.
Ama benim şu an hedeflerim var, 33 yaşındayım daha. Elimden geleni yapıp oynayabildiğim sürece oynamak istiyorum.
"ALTAY ÇOK YETENEKLİ"
Altay kardeşim ilk transfer olduğunda da gözlemlediğim çok yetenekli olduğuydu zaten. Beraber iki güzel sene geçirdik.
Çok çalışkan, efendi ve düzgün bir insan. Görüşüyoruz her zaman.
Her zaman başarılı olmasını diliyorum ve olacağına da inanıyorum. Önünde uzun yıllar var.
Zaten iyi bir yerde oynuyor. Zaten konuşuyoruz ve kendisi de her şeyin bilincinde.
Bence yurt dışında oynaması gerekiyor.
Burada misyonunu tamamladıktan sonra, gelişimini tamamladıktan sonra yurt dışında oynaması gerekiyor.
Avrupa'da güzel bir kulüpte oynaması gerektiğini düşünüyorum.