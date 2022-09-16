TRANSFER HABERİ: Dinamo Kiev'den Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'den bir oyuncuya talip oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'den bir oyuncuya talip oldu.
SERDAR DURSUN'A KANCA!
Ukrayna basınında yer alan habere göre; Dinamo Kiev, Fenerbahçe'deki geniş forvet rotasyonunda yerini kaybeden Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
30 yaşındaki futbolcu bu sezon teknik direktör Jorge Jesus'un öncelikli planları arasında yer almıyor.
Serdar Dursun, Belçikalı forvet Batshuayi'nin transfer edilmesiyle birlikte iyice gözden düştü.
Portekizli çalıştırıcı, UEFA listesinde de Serdar Dursun'a yer vermedi.
Fenerbahçe'de forma şansı çok azalan deneyimli hücum oyuncusunun son durumu merak ediliyor.
KIEV ISRARCI!
Dinamo Kiev'in Serdar Dursun transferi için ısrarcı olduğu kaydediliyor.
TRANSFERE SICAK BAKMIYOR!
Kiev'in ısrarcı tavrına rağmen Serdar Dursun'un Ukrayna'ya transfer olmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.
Söz konusu haberde; Bu transferin düşük bir ihtimal olduğuna yer verildi.
Fenerbahçe ile bu sezon 10 resmi maça çıkan Serdar Dursun, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Türk Milli Takımı'nda 8 karşılaşmada görev alan deneyimli futbolcu 7 gol kaydetti.
Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.