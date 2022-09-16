Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Dinamo Kiev'den Fenerbahçeli yıldıza kanca!

TRANSFER HABERİ: Dinamo Kiev'den Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Dinamo Kiev'den flaş bir hamle geldi. Ukrayna Ligi ekibi, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu için harekete geçti. Dinamo Kiev'in gözdesi konumunda bulunan o isim transfer konusunda kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 15:42
TRANSFER HABERİ: Dinamo Kiev'den Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'den bir oyuncuya talip oldu.

TRANSFER HABERİ: Dinamo Kiev'den Fenerbahçeli yıldıza kanca!

SERDAR DURSUN'A KANCA!
Ukrayna basınında yer alan habere göre; Dinamo Kiev, Fenerbahçe'deki geniş forvet rotasyonunda yerini kaybeden Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

TRANSFER HABERİ: Dinamo Kiev'den Fenerbahçeli yıldıza kanca!

30 yaşındaki futbolcu bu sezon teknik direktör Jorge Jesus'un öncelikli planları arasında yer almıyor.

TRANSFER HABERİ: Dinamo Kiev'den Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Serdar Dursun, Belçikalı forvet Batshuayi'nin transfer edilmesiyle birlikte iyice gözden düştü.

TRANSFER HABERİ: Dinamo Kiev'den Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Portekizli çalıştırıcı, UEFA listesinde de Serdar Dursun'a yer vermedi.

TRANSFER HABERİ: Dinamo Kiev'den Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Fenerbahçe'de forma şansı çok azalan deneyimli hücum oyuncusunun son durumu merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Dinamo Kiev'den Fenerbahçeli yıldıza kanca!

KIEV ISRARCI!
Dinamo Kiev'in Serdar Dursun transferi için ısrarcı olduğu kaydediliyor.

TRANSFER HABERİ: Dinamo Kiev'den Fenerbahçeli yıldıza kanca!

TRANSFERE SICAK BAKMIYOR!
Kiev'in ısrarcı tavrına rağmen Serdar Dursun'un Ukrayna'ya transfer olmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Dinamo Kiev'den Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Söz konusu haberde; Bu transferin düşük bir ihtimal olduğuna yer verildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İrfan Can damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı
Kanarya'dan sürpriz kanat hamlesi! Ocak ayında geliyor
ZONGULDAK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Zonguldak TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
YOZGAT HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Yozgat TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
YALOVA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Yalova TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan göndermeli Salih Uçan paylaşımı! Beşiktaş'tan göndermeli Salih Uçan paylaşımı! 15:47
D. Kiev'den F.Bahçeli yıldıza kanca! D. Kiev'den F.Bahçeli yıldıza kanca! 15:42
G.Saray - Konyaspor maçı saat kaçta? G.Saray - Konyaspor maçı saat kaçta? 15:15
İstanbulspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? İstanbulspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:05
İşte A Millilerin aday kadrosu! O isim ilk kez çağrıldı İşte A Millilerin aday kadrosu! O isim ilk kez çağrıldı 14:38
Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta? 14:38
Daha Eski
Marcao isyan ettirdi! Sevilla'yı yıkan haber Marcao isyan ettirdi! Sevilla'yı yıkan haber 14:33
Utrecht - NEC Nijmegen maçı saat kaçta? Utrecht - NEC Nijmegen maçı saat kaçta? 14:20
Batshuayi ve Mertens'e milli davet! Batshuayi ve Mertens'e milli davet! 14:13
Fırtına'dan KAP'a açıklama! O isimlerin sözleşmeleri uzatıldı Fırtına'dan KAP'a açıklama! O isimlerin sözleşmeleri uzatıldı 13:29
Ismael'den İstanbulspor maçında rotasyon kararı! Ismael'den İstanbulspor maçında rotasyon kararı! 13:05
Mainz 05 - Hertha Berlin maçı saat kaçta? Mainz 05 - Hertha Berlin maçı saat kaçta? 12:40