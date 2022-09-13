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Kapasite düşürdüler

Fenerbahçe taraftarı biletlere hücum edince Fransızlar önlem aldı. 30 bin kapasiteli stada 19 bin taraftar alınacağını duyurdular.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 06:50
Kapasite düşürdüler

Kanarya'nın Rennes ile oynayacağı karşılaşma öncesi bilet krizi devam ediyor. Sarı-lacivertliler kendilerine ait 1350 bileti tüketmişti, Rennes seyircisinin kombinelerini de almaya başlamıştı. Roazhon Park Stadı'nda azınlıkta kalmaktan korkan Rennes, UEFA ile yaptığı görüşmede 'güvenliği' bahane ederek kapasite indirimine gitti. Yapılan açıklamada "UEFA bu maçı yüksek risk kategorisine aldı. UEFA ile yapılan Holiganizimle Mücadele kapsamında stadın bir bölümünü kapatmak durumunda kaldık. İçeride 1350'si rakip taraftar olmak üzere 19 bin biletli seyirci olacak. Bizi üzüyor ancak sorumlulukla hareket ettik" denildi.

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