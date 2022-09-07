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İşte taraftar

Kanarya'da taraftar uzun süredir sefa süremiyor ama cefasını sonuna dek çekiyor. 8 yıldır Süper Lig'de şampiyon olamayan, 9 sezondur da Türkiye Kupası'nı kazanamayan sarı-lacivertlilerde taraftarlar kombineleri tüketmişti. İç saha maçlarını kapalı gişe oynayan Fenerbahçe'de taraftarlar bir rekor daha kırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
İşte taraftar

Kanarya'da taraftar uzun süredir sefa süremiyor ama cefasını sonuna dek çekiyor. 8 yıldır Süper Lig'de şampiyon olamayan, 9 sezondur da Türkiye Kupası'nı kazanamayan sarı-lacivertlilerde taraftarlar kombineleri tüketmişti. İç saha maçlarını kapalı gişe oynayan Fenerbahçe'de taraftarlar bir rekor daha kırmaya hazırlanıyor. Taraftarlar Fenerium'lara da akın etti. Tüm mağazalarda 'çubuklu formalar' tükendi. Böylece hem kombine hem de formadan ciddi manada kulüplerine gelir kazandırdılar. En büyük istekleri takımlarının bu sezon kupaları kaldırdığını görmek.

352 BİNİ GEÇECEK
Fenerbahçe şu ana kadar 134 bin forma satışı gerçekleştirdi. Geçen sezon bu rakam 352 bin olmuştu. Yönetim bu rakamın rahat şekilde aşılacağını ve rekorun yeniden kırılacağını düşünüyor.

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