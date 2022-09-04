Haberler Fenerbahçe Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi!

Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe Kayserispor maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadele sarı lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle noktalandı. Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu ise karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun o yazısı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 06:50
Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi!

Bir maç düşünün Kayserispor, F.Bahçe kalesine dakika 75'te gidiyor.

Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi!

Onda da gitmiyor, F.Bahçeli oyuncunun topu taca veya kornere atmama lüksünden pozisyon oluyor.

Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi!

Bu tip takımlar lige keyif değil eziyet veriyorlar.

Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi!

Düşünün 75. dakikaya kadar Kayserispor'un rakip kaleye şutu yok.

Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi!

Hani futbol seyretmek için veya lezzetli bir yemek için masaya oturursunuz da karşınıza rezalet bir yemek gelir.

Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi!

Kayserispor, kaleciden başlayarak pas yapa yapa çıkmak istiyor.

Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi!

İyi güzel de bunu yapacak kapasitede oyuncun yok.

Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi!

F.Bahçe 4-5 kişiyle pres yapınca 3. topta rakibine topu kaptırıyorsun.

Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi!

O zaman hala neden bunu yapıyorsun anlamak mümkün değil.

Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi!

Diyeceksiniz ki, 'F.Bahçe mi çok iyi pres yaptı da Kayseri karşı gelemedi?' Tamam, F.Bahçe fena olmayan bir pres yaptı ama Kayserispor da biraz futbol oynasın yahu!

Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi!

F.Bahçe için iyi bir antrenman maçı oldu. Zaman zaman 4-5 hatta 6 kişiyle pres yaptılar. Süresini biraz daha arttırmaları gerekir.

Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi!

Pedro eğer F.Bahçe takımı iyi organize olursa hem çok gol atar hem de çok attırır.

Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi!

Ama onu hem anlayacaksın ve hem de yardımına gideceksin. Ceza alanında da rakiple başa baş bırakacaksın.

Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi!

Bak sen o zaman Pedro'ya! Attığı goldeki işlem herkese kolay geliyor ama değil.

Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi!

Çok kaliteli iki hareketle golünü attı. Maçta hakemi zorlayacak bir şey olmadı. Kayserispor'un bu oyunuyla bütün hakemler iyi iş yapar.

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