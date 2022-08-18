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Jorge Jesus Austria Wien - Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu

Son dakika Austria Wien Fenerbahçe maçı haberleri: UEFA AVrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Austria Wien ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan King ve Serdar Dursun'un golleri ile 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 00:18 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 00:34
Jorge Jesus Austria Wien - Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE JESUS'UN AÇIKLAMALARI:

Hiçbir teknik direktör maçtan önce neler olacağını bilemez, en iyi şekilde hazırlar. Defansif olarak iyiydik, güzel bir skorla ayrıldık buradan. Daha iyi olmaya çalışacağız.

Benim için ideal bir 11 yok, her maça en iyi kadro ile çıkmaya çalışıyoruz. 3 günde 1 maç yapan bir kadronun aynı kadro ile çıkması zor.

Joshua King'de bir kas yorgunluğu olduğu için oyundan aldık. Onun özel yetenekleri var, hızlı bir oyuncu. Bir önceki maç sebebiyle toparlayamamış olabilir. Pazartesi günü sahada olacak mı bilmiyorum.

3 günde bir maç oynayan takımların riskleri oluyor, geçen maça göre 6-7 farklı oyuncu vardı. Başarılı olmak için risk almak gerekiyor. Avrupa'da oynamayan takımlar böyle bir risk yaşamıyor ama büyük takımlar bu riski almalıdır.

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