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FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e yenilerek Devler Ligi'ne veda etmişti. Karşılaşmayı değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 08:09
FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

HAKKI YALÇIN - HESAP!

Yalan değil Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i eleyeceğini sanmıştım. İlk maçtaki ofansif zenginlik, iki takım arasındaki güç dengesi, her şeyden önemlisi İstanbul'daki atmosferin buna yeteceğini düşünmüştüm.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Ama "genç" başladıkları maçı "ihtiyar" bitirenlerin kendilerini Devler Ligi'ne yakıştıramadıklarını hesaba katmamışım. Burnu havada dolaşanların ayaklarının birbirine dolanması ilk değil son olmayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Geçen yazımda vardı, "sahip çıkılmayan ilkeler gün gelir bütün takımı silkeler!" Ayrıca meselenin teknik boyutları var. Kendinde olmayanın farkına varmazsan olacağı budur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Kaç yıldır "gerçek golcü" yokluğunu ezberleyen bir takımın kaçınılmaz kaderidir bu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

İşin özü; Dinamo Kiev'in gariban sandalı devler denizinde yol alırken Fenerbahçe'nin görkemli gemisi battı. Lucescu görkemli bir imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Fenerbahçe maçtan önce sükseli bir kartvizit bastırırken, Lucescu emeğin pankartını açtı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Uzatmalarda saha ortasında su içmeye yatan Fenerbahçeli futbolcularla, kendi teknik direktörlerinin başında kazanmanın krokisini içerken dimdik ayakta duran Dinamo Kiev futbolcuları arasındaki fark her şeyi anlatmaya yeter.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Maçtan sonra "taraftarımız oyundan memnundur" diyen Jorge Jesus'un tüm söylemleri alçıya alınmalıdır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü, İsmail'in kırmızı kart görmesini maçın kırılma anı saymakla, rakibin emeklerine saygı duymak arasındaki sınavdan da yenik çıkmıştır, Şampiyonlar Ligi hayalini yok etmekten de.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Tabii ki ligde farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz ama kaybolanları kim geri getirecek? Fenerbahçeli çocuklar takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde görebilmek için daha kaç yıl bekleyecek?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Böylesine önemli bir maçın ve yıllanmış hayallerin kayıplarını kim ödeyecek? Var mı öyle bir babayiğit? Gelse o er meclise kulak versek o sese fena mı olur?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

O sesler ya dış güçler masalında duyulur ya mazeretlere sığınma hikayelerinde.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Varsın Şampiyonlar Ligi özlemini ikiye katlasınlar, böylesine içler acısı bir sonucun bedelini de medyadaki yağcılarıyla birlikte kutlasınlar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Ama kimse merak etmesin, birkaç gün sonra yeni fallar açılır dilekler tutulur. Özlem fenerini söndürenler dünyayı parmaklarında döndürürken her şey çabuk unutulur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Bu ülkede yanlışlara apolet tıkılır da ufukta birikenlerin hiçbir hükmü olmaz. Nasılsa dramatik şovlara yüksek faiz veriliyor da bir türlü hesap verilmiyor!

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