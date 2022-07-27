Jorge Jesus: Karşı silah olur

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Ukrayna temsilcisine karşı farklı stratejilerle sahada olacaklarını söyledi. Jesus "Rakibi durdurmak için faul yapmak akıllı bir yöntem. Dinamo Kiev'in bir silahıydı bu. İlk maçta da sık sık yaptılar. Rövanşta da 30-40 faul yapsınlar. Aslında bu durum bizim için iyi bir silah olabilir. Bu maçta bize daha çok faul yapmalarını isteyebiliriz" sözleriyle karşı bir hamlesi olduğunun sinyalini verdi.



DÜZELTMEMİZ GEREKİYOR

Jesus şunları söyledi: "İlk maçta kendi kalitemizi gösterdik. Savunmada iyiydik ve rakibi şaşırttık. Umarım rövanşta futbolcularım gününde olur ve turu biz geçeriz. Düzeltmek istediğim noktalar var. Bu da geçen sezon sık sık yaşanan erken gol yeme durumu. Bunu da çözeceğiz. İlk maçta girdiğimiz pozisyonları değerlendirememiştik. Rövanşta daha becerikli olursak turu atlayacağımızı düşünüyorum. Maç içinde de farklı stratejilerimiz olacak. Maçın gidişatına göre bunları devreye sokacağız."