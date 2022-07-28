SON DAKİKA - Fenerbahçe Luan Peres'i KAP'a bildirdi!

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı. Sarı-lacivertliler, savunma hattını Luan Peres'le güölendirdi.

Fenerbahçe, Brezilyalı stoperin transferi konusunda Marsilya ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Peres'in bu akşam 22:30 sularında İstanbul'a geleceği, sözleşme görüşmelerine burada devam edeceği öğrenildi.

SOL BEKTE DE GÖREV YAPIYOR

Luan Peres, 2021-22 sezonunda 4.5 milyon euro karşılığında Santos'tan Marsilya'ya transfer olmuştu. Fransız kulübüyle Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 1994 doğumlu futbolcunun 7 milyon euroluk bir piyasa değeri bulunuyor. Geçen sezon Marsilya'da 50 resmi maça çıkan ve 22'sinde sol bek, 28'sinde sol stoper oynayan Brezilyalı savunmacı, 3 asist yapmıştı.

GUSTAVO HENRIQUE İLE BİRLİKTE OYNADI

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği bir başka stoper olan Gustavo Henrique ile de eski takım arkadaşı olan Luan Peres, Santos döneminde Henrique ile savunma hattını paylaşmıştı.