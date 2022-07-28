Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA - Fenerbahçe Luan Peres'i KAP'a bildirdi!

SON DAKİKA - Fenerbahçe Luan Peres'i KAP'a bildirdi!

Son dakika... Fenerbahçe, kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Marsilya'nın Brezilyalı stoperi Luan Peres'le görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 17:05 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 17:13
SON DAKİKA - Fenerbahçe Luan Peres'i KAP'a bildirdi!

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı. Sarı-lacivertliler, savunma hattını Luan Peres'le güölendirdi.

Fenerbahçe, Brezilyalı stoperin transferi konusunda Marsilya ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Peres'in bu akşam 22:30 sularında İstanbul'a geleceği, sözleşme görüşmelerine burada devam edeceği öğrenildi.

SOL BEKTE DE GÖREV YAPIYOR

Luan Peres, 2021-22 sezonunda 4.5 milyon euro karşılığında Santos'tan Marsilya'ya transfer olmuştu. Fransız kulübüyle Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 1994 doğumlu futbolcunun 7 milyon euroluk bir piyasa değeri bulunuyor. Geçen sezon Marsilya'da 50 resmi maça çıkan ve 22'sinde sol bek, 28'sinde sol stoper oynayan Brezilyalı savunmacı, 3 asist yapmıştı.

GUSTAVO HENRIQUE İLE BİRLİKTE OYNADI

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği bir başka stoper olan Gustavo Henrique ile de eski takım arkadaşı olan Luan Peres, Santos döneminde Henrique ile savunma hattını paylaşmıştı.

DİĞER
Duy Beni’nin yıldızları Sümeyye Aydoğan ve Utku Coşkun anlattı! “Hayatımızın dönüm noktası oldu”
Latif Doğan kötü haberi verdi Songül Karlı, Fulden Uras ve birçok ünlüden mesaj yağdı: "Hakkın rahmetine kavuştu..."
Özbek müjdeyi verdi! "Taraftarımız rahat olsun"
Fırtına milli golcü için yeniden devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'de flaş istifa kararı! Resmen açıklandı
Kiev yenilgisi sonrası kollar sıvandı! 2 forvet 1 stoper
TAZE CEVİZ NE ZAMAN ÇIKACAK? | Ceviz mevsimi ne zaman? 2022 ceviz hasadının tarihi!
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? | İşsizlik maaşı ayın kaçında yatırılıyor?
ÖSYM GİRİŞ EKRANI - ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ 2022
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor genç futbolcusunu 1. Lig ekibine kiraladı! Trabzonspor genç futbolcusunu 1. Lig ekibine kiraladı! 16:46
Başakşehir Atabey Çiçek'i kiraladı! İşte yeni adresi Başakşehir Atabey Çiçek'i kiraladı! İşte yeni adresi 16:28
Beşiktaş Keny ile anlaştı mı? Resmi açıklama geldi! Beşiktaş Keny ile anlaştı mı? Resmi açıklama geldi! 16:22
Konyaspor - Bate maçı saat kaçta? Konyaspor - Bate maçı saat kaçta? 16:18
M. Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta? M. Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta? 16:13
Sivasspor Süper Kupa'ya hazırlanıyor Sivasspor Süper Kupa'ya hazırlanıyor 15:57
Daha Eski
Fenerbahçe'de flaş istifa kararı! Resmen açıklandı Fenerbahçe'de flaş istifa kararı! Resmen açıklandı 15:23
Trabzonspor'da Süper Kupa mesaisi sürdü Trabzonspor'da Süper Kupa mesaisi sürdü 15:20
Vettel emeklilik tarihini açıkladı! Vettel emeklilik tarihini açıkladı! 15:05
M. Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta? M. Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta? 14:41
Fırtına milli golcü için yeniden devrede! Fırtına milli golcü için yeniden devrede! 14:35
Konyaspor - Bate Borisov maçı saat kaçta? Konyaspor - Bate Borisov maçı saat kaçta? 14:17