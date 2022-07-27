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Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman? Fener - Slovacko maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk etti. 0-0 biten ilk maçın rövanşını sahasında 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi macerasına erkenden veda etti. Sarı lacivertliler yoluna devam edeceği UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 23:31 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 23:35
Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman? Fener - Slovacko maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşen ve deplasmanda 0-0 biten maçın rövanşında sahasında rakibine 2-1 yenilen Fenerbahçe, Devler Ligi macerasında erkenden havlu attı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek olan F.Bahçe, Çekya ekibi Slovacko ile eşleşti. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte merak edilen bu soruların cevabı...

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovacko ile 4 Ağustos Perşembe günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Maçın rövanşı ise 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki 8 bin kişi kapasiteli Miroslava Valenty Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin Slovacko ile oynayacağı mücadele Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

F.BAHÇE'NİN SÜPER LİG'DEKİ MAÇININ TARİHİ DEĞİŞECEK

Fenerbahçe - Slovacko eşleşmesinde turu geçen taraf Avrupa Ligi'nde play-off oynama hakkı kazanacak. Elenen takım ise Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin 5 Ağustos'ta Spor Toto Süper Lig'de oynanması gereken Ümraniyespor maçının da tarihi değişecek. Mücadelenin 8 Ağustos Pazartesi gününe kaydırılması bekleniyor.

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