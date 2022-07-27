Fenerbahçe - Dinamo Kiev 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetti.

Büyük bir heyecana sahne olan müsabakanın normal süresi karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler uzatmalara giden mücadelenin 114. dakikasında Karavaev'in golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrılarak Devler Ligi şansını kaybetti. Dinamo Kiev'in diğer golünü 57. dakikada Buyalskiy attı. Fenerbahçe'nin tek golü 88. dakikada Attila Szalai'den geldi.

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne 2. turda veda eden Kanarya, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile kozlarını paylaşacak.