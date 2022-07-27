Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı sonrası Jorge Jesus: İsmail'in kırmızı kartı gidişatı değiştirdi!

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus Dinamo Kiev mağlubiyeti sonrasında konuştu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak devler ligine veda etti.

Jesus'un basın toplantısından yansımalar;

"KIRMIZI KART GİDİŞATI DEĞİŞTİRDİ"

Jorge Jesus: "Maçın kırılma anına kadar iyi oynayan taraf Fenerbahçe'ydi. 7 şutumuz vardı. Rakibimizin şutu yoktu. İsmail'in gördüğü kırmızı kart maçın gidişatını değiştirdi. O anda takımımızın dengesi bozuldu. Yine de takımımız cesaretini korumaya devam etti.

"TECRÜBE EKSİKLİĞİ"

Valencia'nın penaltı kaçırmasına rağmen takım direncini bozmadı ve beraberliği buldu. Takım iyi mücadele etti. Tecrübe eksikliği elenmemizde etkili oldu. Takım buradan başı dik ayrılmalı.

BAŞIMIZ DİK AYRILMALIYIZ

"Mağlup olunca mutlu olmazsınız. Takım buradan başı dik ayrılmalı."

KÜÇÜK DETAYLAR BELİRLEYİCİ OLUYOR

"Stada gelen taraftarlarımız eminim ki, takımlarından gurur duyarak stattan ayrılmışlardır. 10 kişi oynamamıza rağmen takımımız sahada çok iyi cevap verdi. Çok koştuk. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde küçük detaylar belirleyici oluyor."

"TRANSFERLER BENİM ONAYIM"

Transferler tabii ki benim onayımla yapılıyor. Bu maçın hikayesini bununla konuşmak doğru olmaz.

"KIRMIZI KART KONTROLÜMÜZÜ ETKİLEDİ"

"Kırmızı kart bizim için belirleyici oldu. 11'e 11'ken yüzde 60 top bizdeydi. 7 şutumuz vardı. Rakibin sadece 1 şutu vardı. Kırmızı kart kontrolümüzü etkiledi."

"1 KİŞİ EKSİK OYNAMAK ZOR"

Takımımız beraberliği yakaladı. Çok koştuk ama uzatmalarda fiziksel kapasitemiz yetmedi. 1 kişi eksik, 30 dakika daha oynamak çok zordu. Bu maçın skorunda belirleyici oldu.

"KING'IN GOLÜ TEMİZDİ"

Kazandığımız, kaybettiğimiz maçlardan sonra hakemler hakkında konuşmayı sevmem. Joshua King'in faul nedeniyle iptal edilen gol temizdi. İsmail Yüksek'in ikinci sarı kartı biraz ağırdı. İlk olarak topa dokundu. Ama normal. İsmail genç. İlk defa bu seviyede oynadı.

"5 HAFTADIR BİRLİKTEYİZ"

Takımımızdaki birçok oyuncu için geçerli bir durum bu. Oynadığımız takımın tamamı tecrübeli. 5 yıldır birlikte oynuyorlar. Biz ise 5 haftadır birlikte çalışıyoruz. Bunlar da bugün mağlubiyete sebep oldu. Şampiyonlar Ligi'nde detaylar, hatalar belirleyici oluyor.

"ŞU ZAMANDA TRANSFER YAPMAK KOLAY DEĞİL"

Fenerbahçe bu sezona Avrupa'daki tüm takımlardan daha erken başladı. Şu zamanda transfer yapmak kolay değil. Birçok Avrupa takımı bizden sonra sezonu açtı. Gönderecekleri oyuncuyu sezonu açar açmaz karar vermiyorlar.

"TRANSFERDE SON HAFTALAR BELİRLEYİCİ OLUYOR"

Transfer sürecinin zor bir dönemindeyiz. Genellikle son haftalar belirleyici olur. Dolayısıyla şu anda transferler hakkında konuşmak zor. Şu anda oyuncu transferi için kolay bir dönem değil.

"UZATMALARDA FİZİKSEL KAPASİTEMİZ YETERLİ OLMADI"



Transferlerin kendisinin onayı ile yapıldığını kaydeden Jesus, "Bu maçın hikayesinde bunu konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bugün buraya gelen taraftarların ayrılırken gururlu bir şekilde gittiklerini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde küçük detaylar belirleyici oluyor. Kırmızı kart da bugün belirleyici oldu. Kırmızı kart bizim kontrolümüzü etkiledi. Sonrasında beraberliği yakaladık ama uzatmalarda fiziksel kapasitemiz yeterli olmadı" diye konuştu.



"POLONYA'DA TAKIMIN FİZİKSEL SIKINTISI YOKTU O TAKIMI DEĞİŞMEK ADİL OLMAZDI"



Hafta boyunca oyuncularla kendisinin çalıştığını ve fiziksel durumlarını gördüğünü dile getiren Jesus, "Kararları, bunları göz önünde bulundurarak alıyoruz. Polonya'da takımın fiziksel sıkıntısı yoktu o takımı değişmek adil olmazdı. King'in alternatifi Serdar'dı. A-B oyuncusu diye değerlendirmek doğru değil. Elenmemizi 10 kişi kalmaya bağlıyorum. Kiev mükemmel bir takım" şeklinde konuştu.



"EMRE MOR'UN OYUNDAN ÇIKMASI TAMAMEN FİZİKSEL"



Jesus, Emre Mor'un oyundan çıkma sebebi hakkında, "Oyundan çıkma sebebi tamamen fiziksel. Oyuna girdikten 10 dakika sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Rakip oyuncuları takip etmekte zorlanıyordu bu yüzden yaptık değişikliği. Yaptığım değişikliklerden memnunum. Zaman zaman oyuna sonradan giren oyuncu fiziksel ve taktiksel sebeplerle oyundan çıkabiliyor. Oyuna giren oyuncularımız organizasyon olarak daha iyi olmamız sağladılar" dedi."