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Danilo harekatı

Orta saha arayışlarını sürdüren F.Bahçe'de gündeme yeni bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, Paris-Saint Germain'in Portekizli yıldızı Danilo Pereira'yı listenin başına yazdı. France Football'un haberine göre, 30 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için girişimler başladı. Haberde, Fransız ekibinin Danilo Pereira'yı kiralamaya sıcak baktığı bilgisine de yer verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Danilo harekatı

Orta saha arayışlarını sürdüren F.Bahçe'de gündeme yeni bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, Paris-Saint Germain'in Portekizli yıldızı Danilo Pereira'yı listenin başına yazdı. France Football'un haberine göre, 30 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için girişimler başladı. Haberde, Fransız ekibinin Danilo Pereira'yı kiralamaya sıcak baktığı bilgisine de yer verildi. Kariyerinde Parma, Roda ve Maritimo gibi takımlarda oynayan Portekizli orta saha, çıkışını ise 2015'te transfer olduğu Porto'da yaptı. 2020'ye kadar 202 maça çıkan yıldız oyuncu, 19 gol ve 8 asistle oynadı. Daha sonra yaklaşık 20 milyon euro'ya transfer olduğu PSG'de 79 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. 30 yaşındaki orta sahanın 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

61 KEZ MİLLİ OLDU
Portekiz Milli Takımı'nın vazgeçilmezleri arasında olan Danilo Pereira, 61 kez şans bulurken 2 gol kaydetti.

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