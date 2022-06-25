Vesely’nin yerine Jekiri geliyor

Fenerbahçe'e takımdan ayrılan pivot Vesely'nin yerine Rus ekibi UNİCS Kazan'dan Tonye Jekiri geliyor. Vesely'nin ayrılığının resmileşmesinin ardından uzun rotasyonunu yeni transferlerle güçlendirmeye çalışan Fenerbahçe Beko, Jekiri'yle imza aşamasına geldi.
Fenerbahçe'e takımdan ayrılan pivot Vesely'nin yerine Rus ekibi UNİCS Kazan'dan Tonye Jekiri geliyor. Vesely'nin ayrılığının resmileşmesinin ardından uzun rotasyonunu yeni transferlerle güçlendirmeye çalışan Fenerbahçe Beko, Jekiri'yle imza aşamasına geldi. Ülkemizde bir dönem Gaziantep forması da terleten 27 yaşındaki, 2.13 boyundaki pivot, kariyerine EuroLeague ekiplerinde devam etmişti.