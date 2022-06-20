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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Nwakaeme açıklaması!

Fenerbahçe, Trabzonspor ile yollarını ayıran Anthony Nwakaeme hakkında açıklama yayınladı. Sarı-lacivertliler yaptıkları açıklamada oyuncu ile ilgili herhangi bir girişimde bulunmadıklarını duyurdu. İşte o açıklama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 15:41 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 15:57
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Nwakaeme açıklaması!

Fenerbahçe, Trabzonspor ile kısa süre önce yollarını ayıran Anthony Nwakaeme hakkında açıklama yayınladı. Sarı-lacivertliler, bir süredir kulüple adı geçen Nijeryalı hücumcu hakkında herhangi bir girişimleri olmadığını duyurdu.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN NWAKAEME AÇIKLAMASI:

"Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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