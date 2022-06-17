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Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan ancak THY EuroLeague'de umduğunu bulamayan Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic dönemi sona erdi. Sarı-lacivertliler resmi sitesinden, Sırp başantrenör ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 16:44 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 17:00
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!

Geçtiğimiz sezon ING Basketbol Ligi final serisinde Anadolu Efes'i geçen Fenerbahçe Beko, şampiyonluk ipini göğüsledi.

THY EuroLeage'de beklenen performansı sergileyemeyen sarı-lacivertliler, play-off'a kalamadan turnuvaya veda etti.

Gelecek sezon Avrupa'da iddialı bir yapılanma içine girmeyi amaçlayan Fenerbahçe Beko'da Sırp başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollar resmen ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

İşte o açıklama:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 2021-22 sezonunda başantrenörlüğünü yapan Aleksandar Djordjevic ile yollarımız ayrılmıştır.

Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur.

Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.

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