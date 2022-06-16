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Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si sahaya indi

Kanarya, yeni hocası Jorge Jesus yönetiminde ilk çalışmasını yaptı Sarı-lacivertli oyuncuların hırslı ve neşeli tavırları dikkat çekti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si sahaya indi

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe ilk idmanını gerçekleştirdi. "JJ" lakaplı yeni teknik adam Jorge Jesus, kısa bir tanışma toplantısının ardından öğrencilerini sahaya çıkardı. Portekizli çalıştırıcı, bir süredir özelliklerini ezberlediği futbolcularıyla sık sık temas halindeydi. Sezon boyunca sahada neler görmek istediğini onlara anlatmaya başladı. Sarı-lacivertli futbolcuların hırslı ve neşeli oldukları gözlendi.

İLK GÜN NE YAPTILAR?

09.30-10.00 Teknik direktör Jorge Jesus, futbolcularla bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi.
10.10-10.40 Sarı-lacivertli oyuncular sezonun ilk idmanını salonda yaptı. Yarım saat burada çalıştılar.
10-40-11.00 Futbolcular düz koşu ve ısınma çalışması yaptılar. Ardından da ilk toplu idman için sahaya çıktılar.
11.00-12.00 Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde ilk defa sahaya indi. Portekizli teknik adam, oyuncularını yakından gözlemledi.

LINCOLN ÇOK TEKNİK

Kanarya'da sezonun ilk transferi olan Lincoln Henrique takım arkadaşlarıyla tanışıp ilk antrenmana çıktı. 23 yaşındaki futbolcu raket gibi kullandığı sol ayağıyla kumaşını belli etti.

OSAYİ ZIMBA GİBİ

Sezon öncesi testlerinin sonucuna göre 'en hazır', 'en dayanıklı', 'en güçlü' oyuncu Bright Osayi-Samuel oldu. Genç futbolcu, sezona ne kadar ciddi şekilde hazırlandığını da ispatladı.

KUPASI ÇOK EGOSU YOK

Kanarya'nın hocası Jorge Jesus kariyerinde 16 kupa kazandı. Ancak egosuz tavırlarıyla takdir topladı. Dünkü antrenmandna buz kovasını durmasını istediği yere kendi çekti.

AURELİO VE BRANCO BİRLİKTE İZLEDİ

Sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Marco Aurelio da idari kadroya dahil edilmişti.

İDMANDA CANLI TAKİP

Fenerbahçe'nin antrenmanında her oyuncunun performansı yakın şekilde takip edilip, kayda anılıyor. Analiz ekibi Jesus'a rapor sunacak.

BERİSHA'YA YAKIN İLGİ

Jorge jesus geçen sezon eleştirilen Mergim Berisha'ya idmanda yakın ilgi gösterdi. Usta hoca, Mergim Berisha'nın farklı özelliklerinden faydalanmak istiyor.

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